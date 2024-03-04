Гигантская птица размером с человека убивает братьев с сестрами и держит в страхе крокодилов

Эти удивительные пернатые существа могут вырастать до 1,5 метров в высоту и являются грозными хищниками, устраивающими засады на добычу.

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Китоглавы (Balaeniceps rex) являются грозными и доисторическими птицами, обитающими на болотах Восточной Африки. Размах крыльев представителей этого вида превышает 2 метра, а их вес может достигать около 7 килограмм, пишет Live Science.

Исследователи обнаружили, что они способны вырастать до 1,5 метра в высоту и являются грозными хищниками, устраивающими засады: птицы стоят на болотах и выжидают добычу, прежде чем броситься вперед и проглотить добычу целиком своими гигантскими 30-сантиметровыми клювами. Отметим, что их клюв официально признали третьих по величине клювом во всем мире.

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Еще в 2015 году команда африканских орнитологов провели исследование и обнаружили, что излюбленной едой этого вида являются сомы — они составляют 71% рациона китоглавов, однако они также питаются угрями, змеями и даже детенышами крокодилов.

Как правило, представители этого вида живут в одиночестве, но гнездящиеся пары моногамны и откладывают в кладке до трех яиц. Увы, из-за соперничества между братьями и сестрами до взрослого возраста обычно доживает лишь один птенец. Ученые обнаружили, что обычно выживают более крупные первенцы, которые либо вытеснили братьев с сестрами, либо убил их. Таким образом 2 и 3 птенцы, по сути, являются запасными, на случай, если первому не удастся выжить.

Поведение китоглавов было также описано в отрывке сериала Дэвида Аттенборо BBC "Африка" На кадрах видно, как более крупный птенец кусает своего более мелкого брата или сестру. Более того, когда мать возвращается в гнездо, она не заботится о меньшем потомстве.

Порой китоглавов ошибочно называют аистами, однако на самом деле это не так. Эти птицы являются единственными представителями рода Balaeniceps и более широкого семейства Balaenicipitidae. Их ближайшими из ныне живущих родственников являются пеликаны, а предки появились из отряда Pelecaniformes около 145-66 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что этот вид также был внесен в Красный список как уязвимый: по подсчетам ученых в дикой природе их осталось от 5000 до 8000 птиц.

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