Ученые создали "двойника" Земли: ощутит на себе все худшие катастрофы человечества

Исследователи планируют использовать модель для изучения различных климатических условий и их влияния на человечество и планету в целом.

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Земля и все живое на ней едва ли могли бы выжить без воды, вещества, которое занимает 71% всей поверхности нашей планеты, причем на долю мирового океана приходится 97% этой площади, покрытой водой. Однако в последнее время ученые все больше опасаются, что постоянно меняющиеся из-за человеческой деятельности условия могут привести к климатическому коллапсу, пишет Space.

Предыдущие исследования уже показали, что основной причиной глобального потепления является человеческая деятельность, в том числе добыча ископаемого топлива, сжигание угля и другие ежедневные воздействия человека. В результате на планету обрушились невероятные волны тепла, засухи и лесных пожаров, а масштабы и интенсивность стихийных бедствий, связанных с водой, как считают ученые, будут лишь расти.

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В то же время спрогнозировать наводнения оползни и засухи, по словам Луки Брокка из Национального исследовательского совета Италии, чрезвычайно сложно. Чтобы изучить реальные риски и найти способы их предотвращения, ученые создали "цифрового двойника" Земли.

Брокко отмечает, что моделирование нашей планеты в высоком разрешении очень сложное, а потому их с коллегами идея состояла в том, чтобы изначально сосредоточиться на конкретной цели. В результате они с коллегами разработали цифровые двойники круговорота воды на Земле в Средиземноморском бассейне. Цель ученых заключалась в том, чтобы создать систему, позволяющую запускать интерактивное моделирование не только ученым, но также и лицам, принимающим решения, а также просто гражданам.

Команда отмечает, что имея "цифрового двойника" Земли, ученые по всему миру могут последовательно вводить новые данные для моделирования наилучшего и наихудшего сценариев стихийных бедствий в различных средах по всему земному шару. Например, ученые могут воспроизвести оползень и отследить связанные с ним риски и условия, как если бы они происходили в режиме реального времени. Предполагается, что такой подход в дальнейшем может позволить человечеству подготовиться к потенциально разрушительным событиям.

Как создавался "двойник" Земли

В ходе своей работы ученые использовали огромное количество спутниковых данных, полученных в ходе множества наблюдений за Землей. После этого команда объединила измерения влажности почвы, осадков, глубины снега, испарения и речного стока, собранные за определенные промежутки времени. В результате им удалось нарисовать четкую картину динамики переменных по всей планете.

По словам Брокка, далее данные их с командой модели с высоким разрешением можно использовать в качестве интерактивного инструмента для ученых. Команда отмечает, что их работа на самом деле является отличным примером взаимодействия передовых спутниковых миссий и научного сообщества.

Брокка и его коллеги использовали цифрового двойника для моделирования долины реки По в Северной Италии и других частей Средиземноморского бассейна. В дальнейшем они планируют создать подобные модели по всей Европе, а далее приступить к созданию таких моделей на других континентах. Основная цель этого проекта — помочь спрогнозировать места, где могут произойти наводнения и оползни, и научиться лучше управлять нашими водными ресурсами.

В дальнейшем ученые планируют включить в свою модель искусственный интеллект, чтобы сгладить некоторые изъяны. Простыми словами, ИИ будет действовать как дополнительная пара глаз, если его удастся хорошо обучить. Внедрение ИИ также может сэкономить время, позволяя инженерам сосредоточиться на других проблемных областях.

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