Завтрак делает людей привлекательнее: что нужно есть по утрам

Исследователи выяснили, что определенная еда на завтрак делает лица людей более привлекательными.

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Ученые из Франции выяснили, что люди, чьи завтраки богаты рафинированными углеводами, выглядели менее привлекательно, чем те, кто начинал день с более здорового приема пищи, пишет The Guardian.

Исследователи из Университета Монпелье предполагают, что такая разница может появляться из-за изменений уровня сахара и инсулина в крови. Они оказывают влияние на внешний вид кожи и оказывают долгосрочное воздействие на половые гормоны.

"Поразительно, что наш диетический выбор может оказывать настолько быстрое влияние на нашу внешность. Такие физиологические изменения могут незначительно изменять черты лица, а это в свою очередь, влияет на то, как другие воспринимают нашу привлекательность", — говорит биолог-эволюционист и первый автор исследования Клэр Бертикат.

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В исследовании приняли участие 52 мужчины и 52 женщины в возрасте от 20 до 30 лет, которые употребляли на завтра по 500 калорий, богатые рафинированными или нерафинированными углеводородами.

Завтрак с нерафинированными углеводами включал в себя французский багет, джем, яблочный или апельсиновый сок, а также чай или кофе с сахаром. Во втором случае завтрак включал цельнозерновой хлеб с маслом и сыром, апельсин или яблоко, а также чай или кофе без сахара.

Исследователи измеряли уровень сахара в крови участников до и после завтрака, а затем делали снимки лиц людей. Далее фотографии передавались группам оценщиков, чтобы выяснить, насколько лет они выглядели, были более женственными или мужественными, а также насколько привлекательнее они становились.

Результаты показали, что употребление рафинированных углеводов на завтрак снижает привлекательность лиц среди мужчин и женщин.

"Такой эффект варьируется в зависимости от пола и типа еды, подчеркивая сложную взаимосвязь между диетой и привлекательностью. Наши результаты служат убедительным напоминанием о далеко идущем влиянии диетического выбора не только на здоровье, но и на черты, имеющие особое социальное значение, такие как привлекательность лица", — говорит Бертикат.

По мнению ученого, все дело в том, что рафинированные углеводы могут вызывать скачки уровня сахара в крови, которые организм пытается снизить с помощью инсулина. Реакция может привести к слишком низкому уровню сахара, и повлиять на кровоток и внешний вид кожи. В исследовании только завтрак с рафинированными углеводами вызывал гипогликемию.

В это же время, фрукты и овощи повышают привлекательность за счет увеличения содержания растительных пигментов, называемых каротиноидами, а диета с высоким содержанием сахара может старить кожу.

"Рафинированные углеводы могут влиять на периферический кровоток. Кровоток может очень быстро изменить внешний вид кожи. Эффект можно увидеть в течение нескольких секунд, если вы почувствуете тошноту, когда кровь оттечет от кожи. Мы обнаружили, что большинство людей выглядят здоровее и привлекательнее, когда цвет их кожи отражает небольшое повышение содержания кислорода в крови", — говорит профессор психологии в Университете Сент-Эндрюс Дэвид Перретт.

Напомним, наша утренняя трапеза редко когда включает в себя что-то на подобие супа, обычно предпочитая ему различные каши и яичницу. Но исследователи утверждают, что суп может быть невероятно полезным по утрам.