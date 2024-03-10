Жизнь на Марсе могла появиться раньше, чем на Земле: мы все можем быть марсианами

Исследователи говорят, что на Красной планете были лучшие условия для зарождения жизни в ранней Солнечной системе.

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Исследования показывают, что органические молекулы, из которых зародилась жизнь, находились на Марсе около 4,5 млрд лет назад. Примерно в это же время компоненты будущей жизни прибыли и на Землю, но именно на Марсе были более благоприятные условия, пишет IFLScience.

Земля и Марс являются частью внутренней Солнечной системы, которая включает в себя четыре скалистых планеты и пояса астероидов. На раннем этапе формирования Солнечной системы планеты земной группы пережили сильнейшую бомбардировку, когда поток астероидов обрушился на внутреннюю часть Солнечной системы.

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Эти камни стали частью коры двух планет, но в случае с Землей, древние метеоры опустились в глубь планеты. Но на Марсе они остались лежать на поверхности, и находятся там до сих пор.

На основе анализа 31 марсианского метеорита, авторы исследования попытались ответить на несколько важных вопросов. Например, откуда прибыли эти древние камни, а также могли ли они содержать какой-либо органический материал, который мог бы способствовать появлению жизни.

Измерив изотопы хрома, ученые выяснили, что это были углеродистые хондриты – метеориты из внешней части Солнечной системы. Таких метеоритов достаточно на поверхности Марса, а также лед обычно составляет 10% их массы. Поэтому ученые предполагают, что метеориты принесли на Марс достаточно воды, чтобы покрыть всю его поверхность слоем в 307 метров.

Кроме этого, углеродистые хондриты также часто транспортируют органические молекулы, среди которых аминокислоты. Именно эти соединения крайне необходимы для формирования ДНК.

"В это время Марс подвергся бомбардировке астероидами, заполненными льдом. Это произошло в первые 100 миллионов лет эволюции планеты", — говорит автор исследования профессор Мартин Биццарро.

Суть идеи заключается в том, что в то время условия на Марсе были намного лучшими, чем на Земле. После бомбардировки астероидами на Земле произошла крупнейшая катастрофа.

"Мы знаем, что в то время Земля столкнулась с другой планетой размером с Марс. В результате столкновения сформировалась система Земля-Луна, но также уничтожило бы потенциальную жизнь на планете", — подчеркивает Биццарро.

Такие результаты позволяют предположить, что жизнь имела больше шансов на древнем Марсе, чем на Земле.

Напомним, на Марсе обнаружена неожиданная активность. Ученые сделали неожиданное открытие во время исследования Равнины Элизий на Красной планете.