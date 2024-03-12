"Девичье фото" Земли. В отдаленном уголке Африки найдена земная кора возрастом 3,3 млрд лет (фото)

Исследователи считают, что эти фрагменты могут представлять собой старейшие из известных землетрясений нашей планеты.

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Наш мир может казаться чрезвычайно хрупким, в особенности в условиях климатического кризиса, однако Земля существует уже очень давно — возраст нашей планеты составляет более 4,5 миллиарда лет. Столетиями ученые пытаются заглянуть в прошлое Земли, чтобы понять, как она выглядела, когда была совсем молодой, пишет Science Alert.

Теперь ученые считают, что ответ кроется в некоторых из самых ранних обширных остатков земной поверхности, найденных в отдаленном уголке высокогорья южной Африки — регионе, известном геологам как Зеленокаменный пояс Барбертона. Долгое время ученые пытались расшифровать геологические образования, обнаруженные здесь, но едва ли могли добиться успеха. Все изменилось в новом исследовании.

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Теперь ученые считают, что ключ к разгадке "этого кода" лежит в геологически молодых породах, залегающих на дне Тихого океана у берегов Новой Зеландии. Авторы исследования считают, что это проливает свет на то, как наша планета выглядела во времена своей юности.

На этой детали новой карты Зеленокаменного пояса Барбертона Корнеля де Ронда показаны перемешанные камни с остатками подводных оползней, состоящими из огромных оползневых блоков Фото: Cornel de Ronde

По словам команды из Университета Виктории в Веллингтоне их работа началась с создания новой подробной геологической карты части Зеленокаменного пояса Барбертона. В результате им удалось выявить фрагмент древнего глубоководного морского дна, образовавшегося около 3,3 миллиарда лет назад.

Однако в этом фрагменте морского дна было нечто странное — ученые сосредоточились на том, чтобы пролить свет на ситуацию. Теперь авторы работы заявляют, что наша ранняя Земля на самом деле вовсе не была чрезвычайно горячим и свободным от землетрясений местом со слабой поверхностью, неспособной образовать твердые плиты. Вместо этого молодую Землю постоянно сотрясали сильные землетрясения, вызванные тем, что одна тектоническая плита скользила под другую в зоне субдукции в рамках тектоники плит – точно так же, как сегодняшняя Новая Зеландия.

В своей работе ученые исследовали красивые кристаллы барита, кристаллизовавшиеся в виде эвапоритов, или остатки бурлящих грязевых луж, встречающиеся поверх камней, скопившихся на глубоком морском дне. А также глыбы вулканической породы, кремния, песчаника и конгломерата, лежащие вверх дном и перемешанные. В результате ученые поняли, что все эти фрагменты были вызваны сильными землетрясениями вдоль крупнейшего разлома Новой Зеландии.

На этом эскизном профиле новозеландской зоны субдукции показано, как коренная порода в мелководном шельфе соскальзывает в более глубокую воду, где огромные глыбы накапливаются друг на друге Фото: Simon Lamb

Фактически коренная порода здесь представляет собой смесь осадочных пород, изначально заложенных на морском дне у побережья новой Зеландии около 20 миллионов лет назад. Этот регион расположен на краях глубокого океанического желоба, где Тихоокеанская тектоническая плита сползает вниз в зоне субдукции, вызывая частые сильные землетрясения. Теперь ученые настаивают, что именно камни из этой местности являются ключом к разгадке "геологических данных Зеленокаменного пояса Барбертона".

Простыми словами, то, что ранее считалось загадочным и "нечитабельным", оказалось остатками гигантского оползня, содержащего отложения, образовавшиеся как на суше, так и на мелководье, смешанные с отложениями, скопившимися на глубоком морском дне.

Теперь ученые считают, что глубоко в юго-западной части Тихого океана спрятаны отголоски нашей планеты вскоре после ее создания. Эти фрагменты дают подсказки о происхождении мира и его становлении таким, каким мы его знаем сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ранняя жизнь на Земле радикально отличалась от нынешней: что говорят ученые.