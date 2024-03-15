На пороге новой физики. Неуловимые частицы-призраки пронзили Землю: ученым удалось их поймать

Спрятанные глубоко подо льдом детекторы обнаружили неуловимые тау-нейтрино, который появились в результате мощных астрофизических событий в космосе.

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С помощью нейтринной обсерватории IceCube, расположенной глубоко подо льдом в Антарктиде, астрономы поймали 7 неуловимых и экзотических кандидатов на звание частиц-призраков, как называют нейтрино. Ученые считают, что эти частицы, возникшие в результате мощных астрофизических явлений в космосе и пронзившие Землю, являются тау-нейтрино. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

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Элементарные частицы под названием нейтрино не имеют заряда и почти не имеют массы. Они летят через космос скоростью, которая приближается к скорости света. Из-за своих свойств нейтрино практически ни с чем не взаимодействуют. Даже сейчас, когда вы читаете этот текст, через ваше тело каждую секунду пролетает примерно 100 трлн нейтрино, которые еще называют частицами-призраками.

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Высокоэнергетические нейтрино, источники которых находятся на окраине нашей галактики, бывают трех видов: электронные нейтрино, мюонные нейтрино и тау-нейтрино. Но все эти частицы очень сложно поймать, но задача нейтринной обсерватории IceCube как раз и состоит в том, чтобы это сделать.

Высокоэнергетические нейтрино, источники которых находятся на окраине нашей галактики, бывают трех видов: электронные нейтрино, мюонные нейтрино и тау-нейтрино. Но все эти частицы очень сложно поймать, но задача нейтринной обсерватории IceCube как раз и состоит в том, чтобы это сделать Фото: space.com

Пока что астрономы называют пойманные 7 частиц кандидатами на звание тау-нейтрино, хотя существует высокая вероятность того, что они таковыми и есть.

Чтобы обнаружить нейтрино, которые проходят сквозь Землю используется более пяти тысяч специальных детекторов, размещенных на глубине более 1,5 км подо льдом в Антарктиде. Когда нейтрино вступают во взаимодействие с молекулами во льду, то создаются заряженные частицы, который излучают синий свет. Детекторы как раз и фиксируют этот свет.

Авторы исследования говорят, что вероятность того, что они неправильно интерпретировали полученные данные очень низка, но все же существует. Ученые продолжат свои наблюдений и конечно же продолжат попытки поймать неуловимые тау-нейтрино.

По словам ученых, это захватывающее открытие открывает интригующую возможность использования тау-нейтрино для открытия новой физики.

Фокус уже писал о том, что как предполагает новая теория, Вселенную раздвигает экзотическая форма материи под названием нечастицы. Ученые считают, что из этой материи состоит таинственная темная энергия, которая, как принято считать, является движущей силой расширения космоса.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили возле двух очень молодых звезд химические вещества, которые помогают стать планетам обитаемыми мирами.

Напоминаем, что состоялся третий испытательный полет ракеты Starship компании Илона Маска. Все прошло лучше, чем во время прошлых испытаний, но в итоге обе части мегарекеты были потеряны, как уже писал Фокус.