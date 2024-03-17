На Земле появится новое "Огненное кольцо": стало известно, какой океан оно поглотит

Моделирование предполагается, что дремлющая зона субдукции может пробудиться в Атлантический океан, породив новое "Огненное кольцо".

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Зона субдукции, расположенная ниже Гибралтарского пролива, ползет на запад и однажды, как считают ученые, может "вторгнуться" в Атлантический океан. Предположительно это может произойти через 20 миллионов лет — в далеком будущем с точки зрения человеческой истории, но слишком близко с точки зрения геологии, пишет Live Science.

Эта зона субдукции, также известная как Гибралтарская дуга или желоб, в настоящее время расположена в узком океанском коридоре между Португалией и Марокко. Моделирование исследователей предполагает, что ее медленная миграция началась около 30 миллионов лет назад. Однако в последние 5 миллионов лет она, похоже остановилась — это заставило ученых задаться вопросом, активна ли еще Гибралтарская дуга сегодня.

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Новое исследование команды из Лиссабонского университета предполагает, что в данный момент дуга находится в "периоде затишья". Считается, что оно продлится следующие 20 миллионов лет, но затем, как предполагают ученые, возобновится активная фаза: продвижение продолжится, а Гибралтарская дуга прорвется в Атлантику в процессе, известном как "субдукционное вторжение".

Более ранние исследования показали, что в Атлантическом океане есть две зоны субдукции:

зона субдукции Малых Антильских островов в Карибском море;

дуга Скотия, расположенная возле Антарктиды.

По словам ведущего автора исследования, геолога и доцента Лиссабонского университета Жоау Дуарте, обе эти зоны субдукции вторглись в Атлантику несколько миллионов лет назад. Команда считает, что изучение Гибралтара сегодня фактически может стать невероятной возможностью, поскольку позволит наблюдать процесс "вторжения" на ранних стадиях.

В ходе исследования ученые построили компьютерную модель, способную моделировать зарождение зоны субдукции около 34-23 миллионов лет назад, а также ее эволюцию до наших дней. Таким образом команда хотела выяснить, является ли Гибралтарская дуга все еще активной сегодня. Результаты исследования показали резкое снижение скорости дуги около 5 миллионов лет назад, во время ее приближения к границе Атлантического океана.

Ученые продолжили моделирование, и заглянули в будущее Гибралтарской дуги — модель предполагает, что в следующие 40 миллионов лет ситуация несколько изменится. Предполагается, что следующие 20 миллионов лет дуга продолжит бездействовать, однако затем ее движение активизируется и медленно ускорится. В результате зона субдукции значительно расширится в сторону океана.

Если Гибралтарская дуга все же вторгнется в Атлантический океан, это приведет к формированию атлантической системы субдукции, аналогичной той, которая окружает Тихий океан и известна как "Огненное кольцо". Подобное формирование приведет к тому, океаническая кора будет переработана в мантию путем субдукции по обе стороны Атлантики, постепенно поглощая и закрывая этот океан.

Ранее Фокус писал о том, что "Огненное кольцо" в Тихом океане сотрясает землю и "поливает ее огнем".