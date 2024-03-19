Пережиток 13-го века: почему в мужской и женской одежде пуговицы находятся на разных сторонах

Историки объяснили, откуда взялось такое различие и зачем оно было нужно.

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Историки рассказали, откуда появилась традиция пришивать пуговицы в мужских рубашках справа, а на женских – слева, пишет IFLScience.

Одна из теорий заключается в том, что на мужской одежде пуговицы располагались с правой стороны, чтобы одежда не мешала во время фехтования.

"Джентльмены носили шпагу на левой стороне, чтобы ее можно было быстро вытащить правой рукой. Если бы куртка застегивалась справа налево, тогда бы рукоять шпаги, скорее всего, цеплялась бы за пуговицы, поэтому любой фехтовальщик попросил бы куртку, которая застегивалась бы слева направо. Эта традиция затем распространилась на другие предметы мужской одежды", — говорит Пол Кирс, автор книги "Гардероб джентльмена".

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Такая теория объясняется, зачем мужчинам понадобились пуговицы справа, но не дает ответа на то, почему у женщин пуговицы были перенесены на другую сторону? По этому поводу существует ряд теорий.

Одна из них гласит, что пуговицы у женщин располагались на противоположной стороне, чтобы их было легче застегивать посторонним людям, например, служанкам.

"Когда в 13 веке были изобретены пуговицы, они, как и большинство новых технологий, стоили очень дорого", — говорит основательница бренда женских блузок Elizabeth & Clarke Мелани М. Мур.

Потому как большинство людей были правшами, расположение пуговиц на женской одежде облегчало стоящему напротив них человеку застегнуть платье.

Видимо, такая особенность превратилась в один из признаков богатства, расположение пуговиц показывало, что вы слишком богаты, чтобы одеваться самостоятельно.

Но есть и другая теория, которая говорит о том, что женская одежда застегивалась с противоположной стороны, чтобы при езде на лошади, ветер не пробирался под одежду. Отмечается, что в то время женщины ездили в дамских седлах и сидели в них боком.

Неизвестно, почему эти древние традиции сохранились до наших дней, где мужчины уже не носят шпаги и мечи, а женщины не ездят в дамских седлах и одеваются самостоятельно.

"Разница в расположении пуговиц в мужской и женской одежде, по сути, является пережитком 13-го века, который так и не был исправлен в наши жни. Дизайнеры создают новые образы на основе старых моделей", — говорит дизайнер Натали Хикс.

Напомним, что подавали на стол в эпоху палеолита, какую пищу на самом деле ели пещерные люди. Идея о том, что наши предки ели исключительно сырое мясо или траву, в корне ошибочна. Рацион первобытных людей отличался разнообразием и питательностью.