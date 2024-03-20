Миллионы существ выбрасываются на берег из "кипящего" океана: что происходит (фото)

Исследователи обнаружили, что в последние годы миллионы причудливых существ, похожих на капли, были выброшены на побережье.

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Климатический кризис, обрушившийся на Землю, зацепил не только жизнь на суше, но и животных в океане — большинство из них столкнулись с невероятной жарой и сменой климата и были вынуждены приспосабливаться. Некоторым существам это удалось, однако не всем — ученые обнаружили, что в последние несколько лет миллионы морских существ оказались выброшенными на побережье из-за нагрева океана, пишет Daily Mail.

Желатиновые прозрачные массы то и дело появляются на побережье северной Калифорнии и Орегона, а порой и на других пляжах Западного побережья. Как правило, эти морские существа живут в теплых морях и на больших глубинах, однако ученые из Университета Орегона обнаружили, что эти пиросомы и "морские соленые огурцы" стали массово выбрасываться на побережье из-за сильной морской волны тепла, которая началась в 2013 году. Отметим, что это также первый раз за последние четверть века, когда миллионы морских огурцов были найдены на берегу.

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Пиросомы питаются фитопланктоном, являющимся основой морских пищевых сетей широкого круга морских существ. Ученые обнаружили, что с момента распространения морских огурцов в тихом океане, они начали потреблять большое количество фитопланктона, в результате чего сократились популяции морских птиц и лосося.

Пиросомы потребляют большую часть энергии в океане на западном побережье США Фото: NOAA

Морские огурцы имеют весьма разнообразные размеры, например некоторые особи могут достигать всего нескольких сантиметров в длину, тогда как другие вырастают до невероятных 18 метров и напоминают розовую трубку с жесткими шишками, покрывающими их тела.

По сути, пиросомы представляют собой колонии тысячи животных, известных как зооиды, которые формируются в полой трубке, способной вырастать до огромных размеров. У морских животных есть ген люцифераза, который производит свет, и когда он вступает в реакцию с люминесцентным химическим веществом, он посылает свет вверх и вниз по трубке, позволяя им видеть на несколько метров перед собой.

Пиросомы потребляют большую часть энергии в океане на западном побережье США Фото: Oregon State University

Эти морские существа также способны размножаться путем бесполого размножения. В общей сложности ученые изучили данные по 80 группам морских существ, собранным в 2014 году. По словам научного сотрудника Северо-западного научного центра рыболовства NOAA, соавтора исследования Лизы Крозье, пиросомы поедают животных в основании пищевой цепи и удерживают эту энергию. Фактически они "высасывают" энергию, необходимую хищникам, из системы.

По словам соавтора исследования Дилана Гомеса, долгое время морские огурцы считались тупиковыми существами, москольку они не способны служить источником энергии для других видов. Более того ученые до сих пор не знают, насколько они питательны для существ, которые потребляют их. Таким образом обилие морских огурцов в водах океана влияет на всю морскую систему в целом.

Пиросомы могут вырастать до невероятных 18 метров Фото: Alamy

Авторы исследования также обнаружили, что не так много существ в океане питаются пиросомами. До сих пор неизвестно, с чем это связано, однако ученые считают, проблема может заключаться в том, что их сложно переваривать, или они содержат мало энергии. Впрочем, есть и третий вариант: пиросомы могут быть "новичками" в пищевой цепи, а потому хищники попросту еще не отреагировали на их появление.

Морская волна тепла 2013 года, также известная как "капля", повысила температуру воды в океане, что привело к процветанию пиросом в океане. Ученые предположили, что виновато повышение температуры, потому что скорость метаболизма животных увеличивается в более теплой воде и заставляет их использовать больше энергии. Авторы исследования также сравнили пиросом с другими морскими животными и обнаружили, что они получили наибольшую пользу от закипания планеты в целом и нагрева океана в частности.

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