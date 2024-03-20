Планеты из алмазов и золотые астероиды: где во Вселенной спрятаны сокровища

Ученые предполагают, что со временем люди смогут использовать ресурсы космоса, начиная с редкоземельных элементов на Луне и заканчивая разработкой околоземных астероидов и комет. А это, в свою очередь, сократит стоимость и время будущих полетов в дальний космос.

Related video

Имеющиеся технологии пока не позволяют людям добывать внеземные ресурсы, которые часто наблюдаются только с помощью телескопов и методов спектроскопии в глубоком космосе.

Поэтому пока нам остается составлять список месторождений – самых богатых во Вселенной, по крайней мере, в той ее части, которую мы можем увидеть.

Алмазная планета

Планета представляет из себя гигантский алмаз Фото: Swinburne.edu.au

Астрономы нашли планету, состоящую в основном из углерода. Он настолько плотен, что, судя по всему, большая часть планеты представляет собой гигантский алмаз.

Команда, сделавшая открытие, написала, что алмазная планета чуть массивнее Юпитера, но плотнее его более чем в 20 раз. Предполагается, что планета – это остаток некогда массивной звезды, которая сбросила свои внешние слои из-за пульсара по соседству.

Учитывая массу Юпитера, если бы планета была сделана из цельного алмаза, ее вес составил бы 37,974 нониллиона каратов (1 нониллион = 1 с 30 нулями). К сожалению, планета находится на расстоянии около 4 000 световых лет от Земли, что делает ее недоступной для современных технологий.

Море газа на Титане

На Титане плещутся озера из метана Фото: NASA

Самая большая луна Сатурна Титан расположена ближе к Земле, чем алмазная планета. Известно, что на поверхности Титана находятся сотни озер, но только не из воды.

Предполагается, что в этих озерах содержится жидкий метан. Наблюдения аппарата "Кассини" показали, что некоторые из озер Титана заполнены полностью, а другие — лишь частично. Это позволяет предположить, что на Титане идут дожди из природного газа.

Согласно другой гипотезе, на Титане существует подповерхностный уровень жидкого метана, подобный уровню воды на Земле. По некоторым оценкам, крупные озера на Титане содержат более 130 миллиардов тонн природного газа, что более чем в 31 раз превышает общие доказанные запасы на Земле.

Золотой астероид

Золотой прииск на астероиде Фото: ESA

Исследователи говорят, что металлический астероид 3554 Амон может прятать под своей поверхностью золото, стоимость которого составляет 20 трлн долларов. Запасы железа и никеля — на 8 трлн долларов, кобальта – на 6 трлн долларов и платины на 6 трлн долларов.

Такие оценки в некотором роде подтверждаются другим исследованием, которое показало, что золото на поверхность Земли частично было занесено астероидами.

На стадии расплавленной Земли тяжелые металлы, такие как золото, опускались в ядро, и только после остывания поверхности металлы оставались у поверхности. После того как планета остыла, единственным источником золота и других тяжелых металлов стал космос, чаще всего — астероиды.

Межзвездное спиртовое облако

Облако спирта находится в газовой форме, вращаясь вокруг центральной звезды Фото: Jodrell Bank Observatory

Массивное облако метилового спирта было найдено астрономами в области W3(OH) галактики Млечный путь. Его протяженность составляет более 288 млрд км.

Облако спирта находится в газовой форме, вращаясь вокруг центральной звезды в звездном питомнике, где формируются другие звезды.

Метиловый спирт токсичен для человека и используется в основном в промышленности, включая химические процессы, аэрозольное топливо и производство биодизеля и добавок к бензину.

Вода в космосе

Ледяная луна Юпитера с рекордными запасами воды Фото: NASA/ JPL-Caltech

Помимо обилия воды на Земле, в нашей Солнечной системе есть места, которые, как считается, потенциально могут содержать огромные внеземные запасы воды.

Одним из главных кандидатов на наличие воды в Солнечной системе является ледяная луна Юпитера. Европа — одно из самых гладких известных тел в Солнечной системе, на ней очень мало кратеров и других особенностей поверхности, в основном ограничивающихся трещинами. Многие считают, что Европа — главный кандидат на то, чтобы иметь под своей поверхностью обширный жидкий океан. Он может подогреваться за счет приливной силы Юпитера.

По некоторым оценкам, глубина подземных океанов Европы составляет 100 км, и они могут быть солеными.

Добыча металлов на астероидах

Астероиды М-типа отличаются высокой концентрацией металлов Фото: NASA

Подобно золотому астероиду Амон стоимостью 20 триллионов долларов, весьма перспективные ресурсы Солнечной системы находятся и в других астероидах, причем астероиды М-типа обладают наибольшим потенциалом для добычи редких элементов. Астероиды М-типа отличаются высокой концентрацией металлов, включая железо и никель, и являются третьей по численности группой астероидов в Солнечной системе.

Пока самым дорогим считается астероид (16) Психея, ширина которого составляет 280 км.

Высокая стоимость астероида, который находится в главном поясе астероидов, связана с его составом, ведь он должен быть наполнен огромным количеством металлов. Общая стоимость этих металлов, если бы их все можно было доставить на Землю, по приблизительным оценкам составляет 10 000 квадриллионов долларов (проще говоря, это единица, к которой нужно дописать 19 нулей — и получится эта сумма).