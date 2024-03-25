Ксена принцесса-воин могла быть реальной: появляется все больше доказательств в пользу амазонок

Археологи продолжают обнаруживать захоронения женщин-воительниц, которые подходят под описания в древнегреческих мифах.

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В легендах Древней Греции амазонки были грозными женщинами-воительницами, которые жили на краю известного мира. Геракл заполучил волшебный пояс царицы Амазонок Ипполиты, и это стало одним из его 12 подвигов. Ахиллес убил другую амазонскую царицу Пентесилею и влюбился в нее после того, как снял шлем с воительницы, пишет The Guardian.

Кочевницы, верхом на лошадях и с луками, сражались и охотились не хуже мужчин в древних легендах. Но археологи продолжают находить доказательства того, что амазонки могли действительно существовать.

Недавние раскопки в некрополе бронзового века в Нахчыване в Азербайджане открыли захоронения, в которых женщины покоились с оружием, среди которого были острые наконечники стрел, бронзовые кинжалы, булава и драгоценности.

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По мнению археологов, это могли быть женщины-амазонки, которые жили 4 тыс. лет назад. Эти женщины славились своим обществом, свободным от мужчин, а также мастерством на поле боя, особенно во владении луком и стрелами.

"Открытие демонстрирует, что за мифами и легендами Древней Греции скрывается правда", — говорит историк Беттани Хьюз.

По ее словам, подобных доказательств становится все больше. Так, в 2019 года были найдены останки четырех женщин-воинов, похороненных с наконечниками стрел и копий. В 2017 году армянские археологи наши останки женщины, которая умерла от ранений в бою. Ее похоронили с застрявшим в ноге наконечником стрелы. В начале 1990-х годов недалеко от границы с Казахстаном были найдены останки женщины, похороненной с кинжалом.

"Но несколько могил недостаточно для целой цивилизации, необходимы дальнейшие поиски. Если мы говорит о культуре, пересекающей Кавказ и Степь, как утверждали древние греки, очевидно, что нужно искать другие останки", — добавляет Хьюз.

Историк также подчеркивает, что по многим найденным скелетам видно, насколько часть женщины использовали лук и стрелы.

"Их пальцы были искривлены из-за слишком частой стрельбы из лука. Изменения в суставах происходили не только в результате охоты, это была более широкая практика. Другая интересная деталь, так это то, что многие кости видоизменены и свидетельствуют о долгом пребывании в седле. Кости этих женщин формировал из образ жизни", — говорит историк.

Также отмечает, что среди найденных украшений было и колье из сердолика.

"Сердолик – полудрагоценный камень. Он часто встречался раньше в украшениях, который носили верховные жрицы или богини. Так что это были признаки женщины с высоким статусом, как и булава", — подытожил эксперт.

Напомним, кем на самом деле были легендарные женщины-воины амазонки. Их существование все еще предмет дискуссий, они оставили неизгладимый след в истории и культуре.