Мозг людей существенно вырос за последние десятилетия: что происходит

Исследователи говорят, что такой рост нашего главного органа может быть обусловлен внешними факторами.

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Новое исследование показывает, что размер человеческого мозга увеличивается каждое десятилетие, начиная с 1930-х годов. Такая тенденция, скорее всего, является результатом улучшения факторов окружающей среды в раннем возрасте и может быть защитой организма от деменции в преклонном возрасте, пишет IFLScience.

В рамках исследования были изучены МРТ мозга 3226 человек, которые приняли участие в Фрамингемском исследовании сердца (FHS). Инициатива была основана в 1948 году и объединяет участников, родившихся в каждом десятилетии, начиная с 1930-х годов. Теперь же список включает и внуков некоторых из первоначальной когорты.

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В своей работе ученые пытались сравнить мозг людей в возрасте 30 лет, с теми кто родился в 1970-х годах. Результаты исследования показали, что средний объем мозга увеличился с 1234 миллилитров до 1321 миллилитра за этот 40-летний период. Иными словами, за этот период времени человеческий мозг увеличился на 6,6%.

Площадь поверхности мозга увеличилась еще больше: средняя площадь коры мозга у тех, кто родился в 1970-х годах, была почти на 15% больше, чем у людей, родившихся на четыре десятилетия ранее. Площадь коры увеличилась с 2056 до 2104 квадратных сантиметров.

"Каждое десятилетие влияло на размер мозга людей и потенциально на долгосрочное здоровье. Генетика играет важную роль в определении размера мозга, но полученные результаты показывают, что внешние факторы, так как социальные, культурные и образовательным, также могут играть свою роль", — говорит автор исследования Чарльз ДеКарли.

Какое влияние окажут такие изменения на наше здоровье в долгосрочной перспективе, предстоит еще узнать. Но ученые говорят, что объем мозга взрослого человека оказывает прямое влияние на когнитивные функции в пожилом возрасте. Согласно гипотезе, больший объем мозга указывает на его большее развитие и больший "мозговой резерв", что объясняет снижение заболеваемости деменцией.

К примеру, несмотря на то, что число людей с болезнью Альцгеймера в США продолжает расти, в целом процент населения, страдающего возрастными неврологическими заболеваниями, снижается на протяжении нескольких десятилетий.

"Более крупная структура мозга представляет собой больший резерв мозга и смягчает последствия возрастных заболеваний головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера и деменции", — подытожили ученые.

Напомним, ученые показали невероятно сложное строение нашего мозга. Человеческий мозг весом около 1,3кг и состоящий примерно из 86 миллиардов нейронов, является одной из самых сложных структур во Вселенной.