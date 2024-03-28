Король драмы. Почему мы всегда плачем, когда нарезаем лук и как сдержать слезы

Исследователи рассказали, чем вызваны наши слезы, когда мы пытаемся нарезать лук и почему никому не удается сдержать слез.

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Не секрет, что большинство людей во всем мире не способны покрошить лук, не проронив ни единой слезы. В результате луку вполне заслужено присвоили звание "короля драмы" среди фруктов и овощей. Исследователи пролили свет на то, почему нам не удается сдержать слез, нарезая лук и как ему удается заставить нас плакать, пишет IFLScience.

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Наука о слезах

Человеческий организм способен производить три вида слез:

базальные;

эмоциональные;

рефлекторные.

В случае с луком, вполне логично будет исключить эмоциональный тип слез, ведь едва ли люди плачут, потому что им жаль овощ, который они нарезают. Лук также не способен заставить нас проливать базальные слезы, так как этот тип является основным и наши глаза фактически производят их постоянно. По данным Кливлендской клиники, базальные слезы содержат мало, слизь, воду и соль — все это помогает нам бороться с инфекциями.

Таким образом ответ прост: измельчение лука заставляет нас проливать рефлекторные слезы, также известные как "слезы для промывания глаз". Исследователи отмечают, что слезные железы вырабатывают этот тип слез, когда мы чистим лук, чтобы смыть материал, раздражающий глаза. К слову, этот же тип слез появляется на наших лицах во время аллергии.

Но что же делает лук столь раздражающим? До 19 века ученые не могли объяснить с чем это связано, однако позже им все же удалось найти ответ — секрет кроется в "стратегии защиты со стороны лука".

Почему лук заставляет нас лакать?

Лук, возможно, не чувствует боли, но едва ли рад тому, что его хотят уничтожить. На самом деле любимый многими овощ представляет собой луковицу многолетнего растения, а потому его основная цель — выжить под землей как можно дольше.

По словам химика Эрика Блока, если вы живете под землей как многолетнее растение, вам необходимо защищаться от множества червей и животных, обитающих с вами по соседству. Растения не способны убежать от своих обидчиков, а потому им приходится использовать другие стратегии.

В результате растения используют стратегию "тотальной химической войны". В результате разрезание лука или его поедание целиком вызывает каскад реакций, причем все из них начинаются с высвобождения аминокислоты S-1-пропенил-L-цистеинсульфоксид.

Эта аминокислота вступает в реакцию с водой и ферментами, выделяемыми из разрушенных клеток лука, в результате чего образуется масса новых химических веществ, в том числе 1-пропенилсульфеновая кислота. Она в свою очередь превращается в газ под названием пропанетиал-S-оксид — именно он и заставляет нас плакать каждый раз, когда мы нарезаем лук.

Дело в том, что газ реагирует с водой с образованием серной кислоты. При этом наши базальные слезы содержат большое количество кислоты, а потому наша роговица незамедлительно реагирует на раздражитель вызывая у нас рефлекторные слезы.

Как нарезать лук и не плакать

К счастью, по словам Блока, науке известен способ, который поможет нам накрошить лук, не проронив ни единой слезы. Молекула, вызывающая у нас слезы, очень маленькая и растворима в воде, а потому ей очень легко перейти в газовую стадию.

В результате ученые советуют либо охладить лук перед тем, как нарезать его, что снизит летучесть, либо использовать кухонную вытяжку, чтобы избавиться от паров. Еще одним действенным способом станет нарезание под водой.

В то же время ученые отмечают, что большинство народных методов нарезания лука без слез неэффективны. В то же время в 2002 году японские ученые обнаружили в луке вещество, которое они назвали синтазой слезоточивого фактора. В результате ученые считают, что в будущем мы можем разработать овощ, который не будет вызывать у нас слезотечения, но при этом привычный вкус лука сохранится.

Ранее Фокус писал о том, что лук способствует развитию интеллекта.