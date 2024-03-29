Болезнь Альцгеймера может быть заразна: что выяснили ученые

Исследователи говорят, что заболевание нервной системы может передаваться при определенных условиях.

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Новое исследование открыло потенциальные пути передачи болезни Альцгеймера. Во время экспериментов на мышах выяснилось, что наследственная форма неврологического заболевания может передаваться между людьми при донорстве костного мозга, пишет Gizmodo.

Несмотря на то, что такая передача болезни, вероятно, случается крайне редко, ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования.

Исследование провели ученые из Университета Британской Колумбии. Ученые сосредоточились на изучении клеток, которые производят белок-предшественник амилоида (АРР). Это белки, которые выполняют несколько важных задач в организме и могут превращаться в бета-амилоид – белок, который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. В мозге у людей с этой болезнью накапливается неправильно свернутая версия бета-амилоида, которая образует слипшиеся отложения, называемые бляшками.

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Большая часть случаев болезни Альцгеймера вызвана несколькими факторами, такими как возрастные изменения в мозге. Но также существуют и наследственные мутации, которые повышают риск развития заболевания в более раннем возрасте.

Некоторые из этих мутаций связывают с геном, который отвечает за выработку АРР в клетках. Эти клетки были обнаружены не только в мозге, но и во всем организме, включая костный мозг. Поэтому команда ученых во главе с иммунологом Уилфредом Джеффрисом решили выяснить, могут ли эти клетки вызывать болезнь Альцгеймера.

"Мы задались вопросом может ли наследственная форма болезни Альцгеймера появится у мышей после того, как им сделают инъекции костного мозга от больной мыши", — говорит Джеффрис.

Полученные результаты показали, что "мутировавший ген в донорских клетках может передаваться и вызывать болезнь Альцгеймера. Ученые подтверждают, что даже здоровые люди могут подвергнуться риску заражения таким путем.

Другая группа ученых нашли доказательства того, что болезнь Альцгеймера может передаваться между людьми, хотя и только при очень редких и специфических условиях, таких как донорство зараженного человеческого гормона роста, извлеченного из трупного мозга (такая практика давно прекратилась). Риск же передачи наследственной формы болезни Альцгеймера при трансплантации костного мозга реален, но не слишком велик.

Напомним, ученые обнаружили новый источник болезни Альцгеймера. Новое открытие может полностью поменять наш подход к лечению и пониманию этого и других нейродегенеративных заболеваний.