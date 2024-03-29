Хитрый доисторический паук прикидывался другим насекомым: кого он копировал и зачем

Удивительное насекомое было найдено в окаменевшей смоле в Колумбии.

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Несмотря на то, что пауки вселяют ужас в людей, в дикой природе их репутация не настолько сильна. Дело в том, что для большинства хищников, пауки являются скорее вкусным лакомством, а не угрозой. Иногда, это вынуждает пауков прибегать к очень удивительным стратегиям выживания, пишет Discover Magazine.

Новое исследование показало, что некоторые пауки проявляют настоящую виртуозность в том, как защищаются от хищников. Например, некоторые из них выдают себя за более грозных насекомых – муравьев. Такая стратегия достаточно распространена, как показывают окаменелости.

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В новой статье ученые проанализировали экземпляр похожий на муравья, но выяснили, что столкнулись с первым примером того, как паук сымитировал муравья. Удивительное насекомое застряло в окаменевшей смоле несколько миллионов лет назад.

"Муравьи – идеальные кандидаты, которыми пауки могут притвориться. Если паук будет похож на муравья, скорее всего, его никто не тронет", — говорит палеобиолог из Университета штата Орегон Джордж Пойнар.

Наука знает о подобных случаях еще с 1800-х годов, когда пауки маскируются под муравьев, чтобы защитить себя от хищников.

"Многие животные считают муравьев неприятными на вкус и даже опасными. Муравьи достаточно агрессивны в своей защите. У них сильный укус, а также жалящий яд, и они могут призвать на помощь десятки своих товарищей по гнезду. В это же время, у пауков нет настолько сильной защиты, и они одиночки, что делает их уязвимыми для хищников", — объясняет Пойнар.

Несмотря на то, что на сегодняшний день ученые описали более 195 видов подобных муравьев-мимиков, который называются мирмарахны, в летописи окаменелостей они встречаются не так часто.

Паук из Колумбии, найденный Пойнаром, фактически, является первым примером паука, имитирующего муравья, которого нашла в окаменелой смоле.

Образец, застывший в ископаемой смоле под названием копал, представляет собой новый вид под названием Myrmarachne colombiana.

Ученые не смогли датировать смолу, чтобы не повредить паука, но материал, в котором он застрял находится на средней стадии перехода в полноценный янтарь. Это означает, что возраст образца может достигать 3 млн лет.

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