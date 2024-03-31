Источник влаги для 40 млн людей исчезает: одна из важнейших рек Земли больше не достигает моря

Исследователи пытаются понять, куда исчезает вода в одной из самых важных рек на планете, обеспечивающей влагой десятки миллионов людей.

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Река Колорадо — одно из самых знаковых мест Северной Америки, однако ее уровень сегодня пересек исторический минимум. Увы, одна из важнейших рек на планете сегодня не достигает моря — ученые пытаются понять, что стало причиной такого сокращения воды и как его остановить, чтобы река Колорадо не была утрачена полностью, пишет IFLScience.

Известно, что протяжность реки Колорадо составляет более 2300 километров и сегодня она является важнейшим источником воды для более чем 40 млн человек в семи штатах. Более того, ее воды чрезвычайно важны для более чем 2 миллионов гектаров пахотных земель.

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В то же время за последнее столетие река Колорадо достигла своего исторического минимума — вода в ней упала на рекордные 20%. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять причины, по которым река иссякает.

Основными причинами иссушения, по которым река больше не достигает своей ранее пышной дельты в Калифорнийском заливе, уже названы:

изменение климата;

продолжающаяся мегазасуха;

чрезмерное использование воды реки.

Местные власти 7 штатов, для которых река Колорадо является основным источником воды, спорят о том, как разделить оставшуюся воду и остановить ее чрезмерное использование, чтобы не допустить полного иссушения реки. В результате ученые решили составить первую в мире полную карту бюджета реки.

В ходе исследования ученые провели подробный анализ среднегодового водопользования и потерь воды в период с 2000 по 2019 годы, а также учли конкретные виды использования, которые этому способствовали. Авторы исследования полагают, что детальные знания о том, как и где используется речная вода, могут помочь разработать стратегию для спасения реки.

Авторы исследования отмечают, что им удалось включить в анализ все прямые виды использования воды человеком. Результаты исследования показали, что люди играют важную роль в осушении реки, однако главным "виновником" теперь все же считают сельское хозяйство. Результаты свидетельствуют, что эта отрасль потребляет втрое больше, чем любые другие прямые виды пользования воды вместе взятые.

Особую проблему представляет ирригация в сельском хозяйстве. Данные ученых свидетельствуют о том, что на нее приходится 74% прямого пользования человеком воды из реки Колорадо, а также более 50% общего потребления воды. Почти две трети этой воды использовалось специально для увлажнения сельскохозяйственных культур, используемых на корм скоту.

Расчеты исследователей свидетельствуют о том, что ежегодно потребляется в среднем 23,7 млрд кубических метров воды. Теперь авторы исследования считают, что иссыхание реки Колорадо все же удастся избежать, если сократить потребление воды на 22–29%. Таким образом люди могут стабилизировать уровень воды в водохранилище уже к середине столетия, даже несмотря на климатический кризис.

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