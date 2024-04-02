Можно ли умереть, если висеть вниз головой: реальная история ужасной трагедии

Иногда исследование пещер может привести к трагическому исходу.

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Лицо становится красным, глаза закрываются, в ушах ощущается пульсация – все это можно ощутить, если висеть вниз головой. Но насколько опасным для жизни может быть такое положение тела? Как показывает один трагический случай, от этого можно умереть, ведь такая поза оказывает сильное давление на определенные органы, пишет IFLScience.

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Примером того, что, если висеть вниз головой долгое время, то это может привести к смерти, стал случай, который произошел в 2009 году в пещере Натти-Патти в штате Юта, США. И это еще раз подчеркивает опасность исследований пещер.

В течение нескольких десятилетий эта пещера была популярным местом для посещения обычными людьми, которые не являются профессиональными спелеологами. 15 лет назад американцы Джон Эдвард Джонс и его брат Джош заблудились в пещере Натти-Патти, ведь они оказались в месте, которое ранее не было нанесено на карту. Джон залез в узкое отверстие, застрял там и не смог выбраться. В результате он остался висеть на креплениях вниз головой.

Только на следующий день в пещеру прибыли спасатели и попытались вытащить несчастного мужчину. Положение, в котором он находился, сильно нагружало его сердце, которое пыталось откачивать кровь из мозга, чему обычно способствует гравитация. Спасатели принимали все возможные меры для спасения Джона, но так и не смогли ничего сделать. В итоге мужчина после 27 часов пребывания в положении вниз головой умер от остановки сердца. Спасатели попытались забрать труп, но также не смогли этого сделать и через неделю пещеру навсегда закрыли и она стала могилой для Джонса.

В теле человека есть орган под названием брыжейка, который удерживает органы пищеварения на месте, когда человек стоит прямо, и это предотвращает столкновение таких органов, как печень, с органами под ней. Брыжейка простирается от задней части брюшной полости до кишечника, поэтому, хотя она и может стабилизировать органы, ее недостаточно, чтобы бросить вызов гравитации.

Наши легкие и сердечно-сосудистая система извлекают выгоду из гравитации, что помогает легким наполняться воздухом, а крови перемещаться по телу. Но если перевернуть человека вниз головой, то все изменится. Как показывает одно из исследований, посвященное случаям смерти человека в таком положении, сердечная недостаточность является наиболее вероятной причиной смерти людей, которые находятся в перевернутом состоянии.

Результаты экспериментов на людях и животных в реальных и смоделированных условиях микрогравитации подтверждают это предположение. Длительная, повышенная нагрузка на сердце в перевернутом положении тела в конечном итоге приводит к смерти.

Напоминаем, что авторы недавнего исследования предположили, что гравитационные волны являются необходимым условием для возникновения людей на Земле. Именно эти волны способствуют появлению критически важных для человека химических элементов, считают ученые, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что самое большое по масштабам массовое вымирание на Земле произошло из-за избытка жизненно важного для живых существ химического элемента.