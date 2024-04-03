Ненасытный дракон и мстительный Зевс: как древние цивилизации объясняли затмение

Историки говорят, что древние культуры имели свое видение происходящего в небе.

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На протяжении тысячелетий солнечные затмения вселяли в людей трепет и ужас. Поэтому древние культуры по всему миру, от майя до греков, слагали свои мифы и легенды, связанные с затмением, пишет Space.com.

"Любой, кто смотрит в небо, хорошо понимает, что Луна закрывает Солнце. Но древние культуры имели совершенно другой взгляд на мир природы", — говорит профессор антропологии и астрономии в Университете Колгейт в Нью-Йорке Энтони Авени.

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Среди большинства древних культур было распространено мнение о том, что в небе отражаются прошлые, настоящие и будущие события на Земле. К примеру, майя считали, что расстояние в пространстве и времени одной величиной, поэтому взгляд далеко в космос был своего рода порталом в будущее.

Майя интерпретировали затмение, как Луну пожирающую Солнце. Они переносили каннибалистические практики своих предков, которые были запрещены более поздними законами майя.

"Для майя затмение знаменовало собой то, что порядок всегда находится под угрозой выхода из равновесия", — отмечает Авени.

Но майя были не единственными людьми, которые считали, что Луна пожирает Солнце. Согласно древнекитайской мифологии, дракон пытался проглотить Солнце. Из-за этого люди выходили на улицы и били в барабаны, чтобы отогнать дракона. В одной из записей того времени говорится, что в 2134 году до н.э. император услышал какофонию на улицах, вызванную затмением. Император был возмущен тем, что два его придворных астронома не предсказали это событие, поэтому приказал их обезглавить.

Древние греки считали, что затмение является проявлением недовольства богов. Даже само слово eclipse (затмение, — ред.) происходит от греческого слова "ekleipsis", что означает "оставить" или "бросить".

"Нет ничего, кроме надежды, ничего, что можно было бы назвать невозможным, ничего чудесного, поскольку Зевс, отец олимпийцев, создал ночь из полудня, скрывая свет сияющего солнца, и великий страх объял людей", — писали поэт Архилох о солнечном затмении в 647 году до н.э.

Современная наука помогает нам понять, как и когда происходят затмения, но древние культуры подходили к космосу с принципиально иной точки зрения, чем мы. Они обращались к природе, чтобы понять человеческое общество.

Напомним, NASA отправит во время полного солнечного затмения три ракеты. Ученые отправят ракеты в верхние слои атмосферы Земли, когда часть нашей планеты погрузится в полную тьму.