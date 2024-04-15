Плохие новости для аллергиков: гипоаллергенных кошек и собак не существует

Исследователи говорят, что даже лысые породы животных могут вызывать аллергию.

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От 10 до 20% людей во всем мире страдают от аллергии на кошек и собак, а это достаточно большое количество людей, которые не могут уживаться с двумя самыми популярными видами домашних животных, пишет Inverse.

Кажется, что проблема может быть решена с помощью гипоаллергенных пород собак и кошек, но так ли это на самом деле?

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По словам ветеринара и профессора дерматологии в Колледже ветеринарной медицины Университета Миннесоты Санды Кох, кошки и собаки производят несколько аллергенных белков. Самые распространенные из них находятся в слюне, отмерших частичках кожи или перхоти.

У людей с аллергией на такие белки может появляться множество неприятных симптомов, таких как чихание, зуд или кашель.

"Некоторые домашние животные считаются гипоаллергенными, а это значит, что они вероятно, не вызовут аллергическую реакцию, но в некоторых случаях все же могут", — говорит Кох.

К таким породам собак относятся голые терьеры, пудели, бишон-фризе и шнауцеры, среди кошек — корниш-рексы и голые сфинксы. Считается, что эти породы животных не так сильно линяют или вообще не имеют шерсти, но эта особенность может вообще не иметь никакого значения.

Дело в том, что собаки могут производить аллергены в кровь, предстательной железе и анальных железах, в это же время кошки производят аллергены в сальных железах кожи, анальных железах, крови, а коты – в моче.

Аллергены, которые содержатся в моче, представляют особую проблему, потому как кошки и собаки, ухаживая за собой, распространяют аллергенные белки по всему своему телу. Такие соединения могут присутствовать в воздухе на протяжении нескольких недель. Поэтому даже если животное не имеет шерсти, оно все равно может вызывать аллергию.

В рамках проведенных исследований, не было обнаружено какой-либо разницы в количество аллергенов в воздухе домов с гипоаллергенными собаками и обычными. Ученые также взяли образцы шерсти 196 гипоаллергенных собак и 160 обычных, а еще образцы переносимой по воздуху пыли в домах. Результаты показали, что аллерген Can f 1, который содержится у большинства собак, содержался почти во всех образцах пыли и шерсти.

Другое исследование также проанализировало уровень Can f 1 в пробах пыли из домов, где жили гипоаллергенные собаки и обычные. В этом случае уровни аллергенов в домах особо не различались.

Небольшое исследование, в котором приняли участие 14 кошек, показало, что гипоаллергенные животные действительно распространяют меньше аллергена Fel d 1 в сравнении с обычными породами.

В это же время ученые предупреждают, что пока нет научных доказательств тому, что гипоаллергенные животные действительно эффективны.

"Правда заключается в том, что все домашние животные с шерстью потенциально могут вызвать реакцию у людей, страдающих аллергией. На сегодняшний день ни одна порода не имеет научно доказанной "устойчивости к аллергии", — подчеркивает ветеринар.

Более того, даже лысые животные могут распространять аллергены с помощью своей слюны, крови, желез и мех не является самым важным фактором.

Напомним, ученые объяснили, почему нам все тяжелее переносить аллергию. Аллергические реакции мучают миллионы людей каждый сезон, но в последнее время они начинаются гораздо раньше, а их симптомы проявляются гораздо острее.