Пытались скрыть от властей: в Индии нашли бронзовых идолов возрастом 400 лет

Во время строительства дома в Индии нашли древних бронзовых идолов, однако владелец участка пытался скрыть находку. Благодаря строителю, который обратился в полицию, власти все же узнали об артефактах.

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Во время строительства дома в индийской деревне Мохаммадпур Баганки, штат Харьяна, обнаружили три бронзовых идола, которым, как полагают, около 400 лет. Статуи, изображающие индуистских божеств Вишну и Мата Лакшми, украшены изящной резьбой и узорами, пишет Arkeonews.

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Сначала идолов нашли во время сооружения фундамента нового дома. Владелец участка пытался скрыть находку и предложил заплатить строителю, который нашел артефакты, за молчание, однако тот все же обратился в полицию.

Крестьяне, видя в идолах божественное благословение, выразили желание построить на этом месте храм, но Департамент археологии отказал им в этом, утверждая, что артефакты принадлежат государству.

Заместитель директора Банани Бхаттачария отметил, что эти идолы принадлежат правительству и будут сохранены в музее Департамента археологии после тщательного изучения. Сейчас статуи проходят научный анализ, чтобы определить их точный возраст.

По предварительным данным, ученые считают что обнаруженным артефактам около 400 лет. Хотя ранее в этом регионе не было значительных археологических находок, эти статуи побуждают к дальнейшим разведкам.

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Исследователи ищут надписи или отметки на идолах, которые могут пролить свет на их происхождение. Они призывают общественность воздержаться от нарушения целостности места находки и артефактов, подчеркивая важность сохранения культурного наследия.

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