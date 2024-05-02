Скрытый язык хеттов: в столице древней цивилизации Хаттуса впервые нашли написанные иероглифы (фото)

Ранее ученые в основном полагались на хеттские клинописные тексты. Однако наличие нарисованных иероглифов в общественных местах свидетельствует о существовании альтернативной системы письма.

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На конференции, организованной Консультативным отделом по вопросам культуры и продвижения Посольства Турции в Риме, профессор Андреас Шахнер вместе с турецкими, немецкими и итальянскими экспертами поделился своими соображениями относительно выдающейся находки, сделанной в 2022 году в туннеле Еркапы в Хаттусе, столице Хеттской империи. Они обнаружили нарисованные иероглифы периода древней Анатолии, пишет Arkeonews.

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В 80-метровом туннеле Еркапы в Хаттусе во время раскопок в августе 2022 года нашли красные иероглифы. Руководитель исследований профессор Андреас Шахнер выделил важность этого открытия, заявив, что оно открывает новую главу в нашем понимании хеттского мира.

Фото: АА

Заявив, что это совместный результат работы Турции, Германии и Италии, Шахнер сказал: "Тот факт, что иероглифы нарисованы, открывает новую страницу в хеттском мире. Потому что до сих пор мы не видели этих нарисованных иероглифов. Было что-то на небольшой территории, но находка 250 таких иероглифов открыло для нас совершенно другой мир".

Это открытие также пролило свет на различные способы использования письма в Хеттской империи. Ранее ученые в основном полагались на хеттские клинописные тексты. Однако наличие нарисованных иероглифов в общественных местах свидетельствует о существовании альтернативной системы письма.

Эта уникальная анатолийская письменность, известная как анатолийские иероглифы, существует параллельно с клинописью. Профессор Шахнер считает, что это открытие является значительным шагом вперед в понимании хеттского мира.

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Нынешние исследования в Хаттусе имеют целью расшифровать надписи и понять их значение для города. Профессор Шахнер выразил необходимость систематической публикации этих находок. Раскопки в Хаттусе продолжаются каждый год, предлагая возможность дальнейших открытий.

Доцент Метин Алпарслан из Стамбульского университета отметил, что примеров нанесения анатолийских иероглифов на камень краской не так много. Он сказал: "До сих пор мы имели пример вокруг Сиваса на очень небольшой территории. Теперь этот пример показывает нам, что мы должны уделять больше внимания камням. Вероятнее всего, такие знаки были на камнях стен, которые сейчас открыты. Но они не сохранились до наших дней. Мы обратим на это особое внимание во время следующих раскопок и будем проводить наши работы соответственно".

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