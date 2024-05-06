Полгода непрерывной ходьбы: какой самый длинный пешеходный маршрут на Земле

Исследователи назвали самый длинный пешеходный маршрут на планете и рассказали, почему не каждый сможет его осилить.

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Если вы любите путешествовать пешком, вас, вероятно, заинтересует самый длинный пешеходный маршрут на Земле, простирающийся от Л'Агульяса в Южной Африке, в самой южной точке африканского континента, до Магадана на крайнем северо-востоке России, пишет IFLScience.

Длина этого маршрута составляет около 22 387 километров и пересекает 16 стран, несколько горных хребтов и пустынь. Этот пешеходный маршрут считается самым длинным сухопутным маршрутом на планете на планете, для тех, кто не против обойти правила, длину маршрута можно сократить до 21 779 километров, если переправиться через Черное море на пароме.

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Исследователи отмечают, что продолжительность такой прогулки потребует около 4492 часов непрерывной ходьбы, что в целом составит чуть более полугода в пути. Однако ученые предупреждают, на самом деле дорога займет намного больше времени, ведь потребуется также время на сон, еду и отдых.

Тот, кто решится одолеть самый длинный пешеходный маршрут на планете пройдет вверх и вниз по холмам столько, что это будет соизмеримо в 13 восхождениями и спусками с Эвереста. Впрочем, исследователи отмечают, маловероятно, что кому-либо в мире удастся преодолеть этот путь и за всю жизнь, поскольку маршрут пролегает через множество стран, охваченных войной. Более того, визовые ограничения некоторых стран также попросту не позволят преодолеть всю территорию страны за отведенное время.

И даже отбросив в сторону все эти факторы и сосредоточившись лишь на естественных препятствиях, этот маршрут едва ли удастся преодолеть. Того, кто решится пройтись по нему, ждет палящая жара Сахары, ледяная сибирская тундра, а также комары-переносчики малярии в тропической Африке. Чтобы подготовиться ко всем этим климатическим условиям, потребуется невероятное количество снаряжения, которое едва ли удастся нести на себе.

К слову, некоторые исследователи считают, что в мире есть и более длинный пешеходный маршрут, который едва ли удастся обнаружить на Картах Google. Речь идет о так называемом "путешествии первых людей": в 2006 году искателю приключений Карлу Бушби удалось пересечь коварный участок ледяного океана шириной 93 километра в рамках пешего путешествия из Чили в город Халл на севере Англии.

Бушби стартовал в 1998 году от подножия Южной Америки, надеясь завершить поход длиной в 57 936 километров к 2010 году. Увы, сейчас он все еще находится в пути спустя почти четверть века путешествия.

В 2013 году журналист National Geographic Пол Салопек начал путешествие длиной 38 600 километров, чтобы пройти "путь человечества из Африки". Он стартовал из Эфиопии в 2013 году планировал завершить маршрут в течение 7 лет. Увы, сегодня он все еще находится в Китае и пока даже не смог преодолеть переход из Евразии на Аляску.

Ранее Фокус писал о том, что дороги-призраки, которых не должно быть, в 7 раз длиннее официальных: это убивает легкие Земли.