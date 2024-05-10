Ходили бы на работу и платили за коммуналку: могли ли динозавры стать разумным видом

Ученые давно задаются вопросом, как бы повернулась судьба динозавров и людей, если бы не роковой удар астероида.

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Если бы астероид не уничтожил динозавров на Земле, развились бы на планете млекопитающие? И самый главный вопрос, в кого бы превратила эволюция динозавров? Об этом пишет IFLScience.

Динозавроид – гипотетический вид животных, который был предложен в качестве возможного следующего эволюционного шага для групп хищных динозавров. Но как бы в таком случае они выглядели?

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"Почти наверняка они ходили бы прямо, на двух ногах, так как многие мясоеды, такие как тираннозавр уже использовали для передвижения только задние лапы. Вероятно, они стали бы более умными за счет более крупного мозга, которым обладали изначально. Например, велоцирапторы развивались именно таким образом до того, как не вымерли. Возможно, их верхние конечности стали более похожими на руки", — говорится в описании гипотетического вида, которое составили в Музее окаменелостей динозавров в Лайм-Реджисе, на Юрском побережье в Дорсете.

Гипоптетический динозавроид в Музее окаменелостей динозавров Фото: IFLScience

Сама идея динозавроида появилась впервые в 1980-х года, когда палеонтолог Дейл Рассел объединил свои усилия со скульптором Рона Сегьюном.

Идея заключается в том, что динозавры могли бы развиться в животных, способных использовать орудия труда, которые бы ходили на двух ногах и имели противопоставленные большие пальцы. Согласно теории, такие динозавроиды могли бы произойти от группа теропод, которые уже ходили на двух ногах еще до мел-палеогенового вымирания. Если бы прошло еще немного времени, смогли бы они расхаживать по Земле как люди?

На самом деле эволюция, как известно, имеет свои пределы. Например, зауроподы, которые в ходе эволюции стали одними из самых крупных динозавров. Общим знаменателем всех сверхгигантов было то, что они были зауроподами. В это же время, другие группы динозавров не смогли достичь подобных размеров, хотя и имели столько же времени на эволюцию, как и зауроподы.

Иными словами, более мелкие динозавры никогда бы не развились в сверхгигантов, так же как и тероподы вряд ли бы стали похожими на человека.

Большая часть человеческого облика была записана в самом начале нашего развития, когда наш вид являлся крупными приматами. Путь людей к прямохождению и большим противопоставленным пальцам можно проследить на всех этапах нашей эволюции. Это путь, по которому не могли пойти динозавры, сколько бы времени у них не было.

Для создания модели динозавроида было взято за основу семейство троодонтидов. Их выбрали главным образом из-за того, что они обладали большим мозгом в сравнении с другими динозаврами, и возможно, стали бы доминирующим видом на Земле, если бы не астероид.

Если бы троодонтиды начали ходить на двух ногах, тогда их мускулатура бы изменилась, а бочкообразная грудь стала меньше. Также бы отпала необходимость в хвосте, так как вид бы развил способность к прямохождению.

Динозавроида являются любопытным гипотетическим видом. Но ученые говорят, что люди только выиграли от того, что им не пришлось конкурировать за ресурсы с подобными соперниками.

Напомним, наука может объяснить, как у четвероногих позвоночных развивается по пять пальцев, но с трудом представляет, почему именно такое количество.