Загадочное полушарие: почему с Земли нельзя увидеть обратную сторону Луны (фото)

Обратную сторону Луны фотографировали космические аппараты, а один даже смог там приземлиться, но кроме как из космоса это полушарие Луны увидеть нельзя. Для этого есть причины.

Related video

С Земли люди никогда не могут увидеть обратную сторону Луны, хотя впервые ее сфотографировал советский космический аппарат "Луна-3" еще в 1959 году. С тех пор несколько орбитальных аппаратов NASA делали снимки скрытого от нас полушария Луны. А в 2019 году впервые в истории посадку там совершил китайский модуль "Чанъэ-4". Обратная сторона Луны также покрыта кратерами, как и обращенная к нам сторона, хотя на ней находится меньше лунных морей. Но почему с Земли нельзя увидеть это загадочный регион? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Если ночью посмотреть на Луну, то может показаться, что она является неподвижной и вообще не вращается вокруг Земли, а только вокруг своей оси. На самом деле Луна приливно связана с нашей планетой. А это означает, что Луна тратит столько же времени на вращение вокруг Земли, сколько и на вращение вокруг своей оси – примерно 1 месяц.

По словам Роберта Тайлера из NASA, такое синхронное вращение происходит благодаря гравитационному притяжению между двумя соседними объектами. Это притяжение между Луной и Землей искажает форму двух объектов и растягивает их, что слегка придает им форму мяча для регби. По словам ученого, такая форма была бы, если бы все жидкости и твердые тела могли реагировать мгновенно. Но жидкости и твердые тела, из которых состоят Луна и Земля, не могут реагировать мгновенно. Когда два тела притягиваются друг к другу, они создают трение, которое замедляет вращение обоих объектов.

Например, Луна притягивает океан, поэтому часть океана пытается распространяться таким образом, чтобы в идеале создать выпуклость, которая оставалась бы прямо под Луной. Но приливы тянутся по морскому дну и пытаются обойти континенты. Чтобы сдвинуть приливную выпуклость в ответ на движение Луны вокруг нашей планеты, требуются время и энергия.

С Земли люди никогда не могут увидеть обратную сторону Луны, хотя впервые ее сфотографировал советский космический аппарат "Луна-3" еще в 1959 году. С тех пор несколько орбитальных аппаратов NASA делали снимки скрытого от нас полушария Луны. А в 2019 году впервые в истории посадку там совершил китайский модуль "Чанъэ-4" Фото: NASA

То же самое происходит, когда камни на Луне смещаются в ответ на притяжение Земли. Когда камни искривляются, энергия будет израсходована. Энергия должна откуда-то прийти, поэтому она исходит от вращения тела. Вращение Луны относительно Земли замедлилось, пока в конце концов не достигло нуля.

Луна также замедляет вращение Земли. По словам Тайлера, 500 млн лет назад на Земле сутки могли продолжаться всего 21 час. Если бы у Луны было достаточно времени, она могла бы настолько замедлить вращение нашей планеты, что она могла бы стать приливно привязанной с Луной, и только с одной стороны Земли можно было бы увидеть Луну. Но этого не произойдет еще 50 млрд лет. Хотя уже через 5 млрд лет наше Солнце умрет.

Как уже писал Фокус, две стороны Луны сильно отличаются друг от друга и ученые обнаружили необычную вулканическую активность на обратной стороне Луны.

Кстати, именно там вскоре должен совершить посадку китайский модуль "Чанъэ-6", как уже писал Фокус, который впервые в истории соберет образцы местных камней и отправит их на Землю на другом космическом аппарате.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как узнать больше о поведении загадочной темной материи, которая оказывает влияние на звезды и галактики. В этом помогут пустоты в межзвездном пространстве.