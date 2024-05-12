Живая Вселенная. Существование человека началось в черной дыре: как это может быть

Существует возможность того, что появление сознательной жизни — это не просто совпадение, а неизбежный результат космической эволюции.

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Возможно, вы задумывались о том, почему Вселенная состоит из чего-то, а не из ничего? Почему Вселенная позволяет людям существовать? Если бы Вселенная не позволяла людям существовать, то они бы и не думали об этом. Это называется антропным принципом. То есть Вселенная именно такая, потому в ней существует разумная жизнь. Но астроном Николай Коперник еще в 16 веке доказал, что Земля не является центром Вселенной и это называется принципом Коперника. Антропный принцип и принцип Коперника являются противоречащими аксиомами о существовании Вселенной и месте человека в ней. Но некоторые ученые считают, что Вселенная может быть совсем другой, чем мы ее представляем, пишет Popular Mechanics.

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Согласно антропному принципу, Вселенная зависит от присутствия в ней человека. Но согласно принципу Коперника, люди не являются чем-то особенным и законы физики не зависят от того, существуем мы или нет. Но похоже, что Вселенная, которую мы знаем, уравновешивает оба принципа.

Почему же Вселенная такая, какая она есть, и почему люди существуют в ней, хотя вокруг находится кажется безжизненный космос? Если бы Вселенная была создана специально для человека, то, скорее всего, она имела бы намного меньший размер, возможно объемом с галактику. С другой стороны, почему во Вселенной существуют черные дыры, ведь для человека они никакой пользы не приносят?

Некоторые ученые считают, что Вселенная вообще не была приспособлена для создания разумной жизни. Вместо этого она создала как можно больше черных дыр, что является методом воспроизводства Вселенной. Это значит, что Вселенная вполне может быть живой, а тот факт, что люди вообще существуют, является лишь счастливой побочной случайностью.

Хорошо упорядоченная Вселенная

Для того, чтобы люди могли существовать, Вселенная должна быть хорошо упорядоченной. Если бы это было не так, то вокруг царил бы хаос. Если изменить некоторые физические параметры, то это привело бы не только к уничтожению всей жизни, но и возможно, всей материи. В таком случае Вселенная не могла бы долго существовать, чтобы что-либо в ней могло эволюционировать. Например, если бы массы протонов были немного другими, то они бы распались на нейтроны, а не наоборот, и в результате не было бы атомов.

Для того, чтобы люди могли существовать, Вселенная должна быть хорошо упорядоченной. Если бы это было не так, то вокруг царил бы хаос Фото: space.com

Одно из решений упорядоченной Вселенной заключается в том, что существует мультивселенная. Согласно этой теории, наша Вселенная является одной из многих других подобных ей. В разных Вселенных действуют разные законы физики, а значит то, что существует разумная жизнь является случайным удачным стечением обстоятельств.

Космологический естественный отбор

Есть одна теория о мультивселенной, согласно которой Вселенные на самом деле размножаются как живые существа и имеют предков и потомков. Эта теория называется космологическим естественным отбором и была предложена 32 года назад. Эта теория представляет собой серьезный аргумент в пользу того, что Вселенная уравновешивает антропный принцип и принцип Коперника.

Сейчас уже известно, что разные живые виды не могут появляться случайным образом. Это смог объяснить Чарльз Дарвин в своей теории эволюции. Теория эволюции предоставила механизм, с помощью которого в результате естественных процессов смогло возникнуть такое сложное и хорошо упорядоченное существо, как человек.

Черные дыры – начало новой Вселенной

Космологическая теория естественного отбора решает проблему Вселенной, которая идеально приспособлена для существования жизни. Хотя Земля точно приспособлена для жизни, но пока мы не обнаружили внеземных существ, значит остальной космос кажется мертвым. Но космологическая теория естественного отбора утверждает, что Вселенная способна создавать новые Вселенные.

Согласно этой теории, каждая черная дыра становится началом новой Вселенной. Наша Вселенная также возникла как черная дыра в своей материнской Вселенной. Теория утверждает, что внутри каждой черной дыры центральная сингулярность становится сильно сжатой точкой во времени в новой Вселенной. Эта точка расширяется и создает новую материю и энергию.

Согласно этой теории, каждая черная дыра становится началом новой Вселенной. Наша Вселенная также возникла как черная дыра в своей материнской Вселенной Фото: newsweek

Получается, что Вселенная хорошо настроена не на существование жизни, а на существование черных дыр, которые обычно возникают после смерти массивных звезд. Но появление звезд зависит от химического элемента, от которого зависит и жизнь на Земле – углерода.

Живая Вселенная

Второй по распространенности молекулой в космосе является монооксид углерода. На первом месте – молекулярный водород. В молекулярных облаках из газа и пыли массивные звезды рождаются среди газообразных молекул монооксида углерода, которые действуют как охладитель. Это помогает материи собираться в комки и создавать звезды.

Углерод является важнейшим компонентом всей жизни, о которой мы знаем. Таким образом, жизнь, по сути, является побочным продуктом образования звезд, которое само по себе является побочным продуктом того, ради чего эволюционировала Вселенная, то есть, чтобы создавать как можно больше черных дыр.

Космологическая теория естественного отбора помогает объяснить, почему наша Вселенная является настолько упорядоченной, сложной и способной поддерживать себя так же, как теория эволюции объясняет то же самое для живых существ. Это приводит к интересному выводу, что, возможно, по некоторому определению, наша Вселенная является сама по себе живой.

Также Фокус писал о том, каким именно образом увеличивается в размерах Вселенная: она просто растягивает материю, или создает совершенно новые участки космоса?