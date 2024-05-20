Вирус возрастом 100 млн лет. Осы используют древнее биологическое оружие, чтобы одолеть жертву

Исследователи обнаружили, что некоторые насекомые, в том числе осы, способны подхватывать дикие вирусы и использовать их в своих целях.

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Microplitis Demolitor — осы-паразиты, откладывающие яйца в гусениц, причем вирусы содержатся в их яичниках и представляют собой "одомашненный" вариант, настроенный так, чтобы жить в осах, не причиняя им вреда, и служить их целям, пишет Inverse.

По словам энтомолога из Университета Джорджии Гэлен Берк, частицы вируса попадают в гусеницу через жало осы вместе с ее собственными яйцами. Далее вирусы выбрасывают содержимое в клетки гусеницы, доставляя гены, отличные от нормального вируса — они подавляют иммунную систему гусеницы и контролируют ее развитие, превращая ее в безвредный питомник для потомства осы.

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Отметим, что в мире насекомых полно видов ос-паразитов, которые в детстве питаются другими живыми насекомыми. Однако ученые не до конца понимают, как им удалось неоднократно перенимать и приручать дикие, вызывающие болезни вирусы, а затем превращать их в биологическое оружие. Изучая вирусы на разных стадиях одомашнивания, исследователи сегодня понимают, как разворачивается этот процесс.

Партнерская диверсификация

Типичным для ос вирусом является группа браковирусов, ученые полагают, что все они произошли от одного вируса, заразившего осу или хозяина-гусеницу около 100 миллионов лет назад. Этому древнему вирусу удалось буквально встроить свою ДНК в в геном осы.

Со временем появились новые виды ос, а вместе с ними диверсифицровались и их вирусы. Исследования показывают, что сегодня потомки древнего вируса присутствуют у 50 000 видов ос, в том числе Microplitis Demolitor. Другие одомашненные вирусы произошли от различных диких вирусов, которые в разное время проникли в геномы ос.

Во многих случаях исследователям еще предстоит выяснить, что делают гены и белки внутри ос-хозяев, или доказать, что они действуют как оружие. Но они распутали некоторые детали. Например, известно, что Microplitis Demolitor используют браковирусы для доставки гена glc1.8 в иммунные клетки гусениц моли. Этот ген заставляет инфицированные клетки вырабатывать слизь, предотвращающую их прилипание к яйцам осы. Другие гены в браковирусах заставляют иммунные клетки убивать себя, а третьи не позволяют гусеницам душить паразитов оболочками из меланина.

Осы сохраняют контроль

И все же затея с "приручением" опасных древних вирусов выглядит весьма рисково. По словам энтомолога из Университета Теннесси Келси Коффман, осы, вероятно, должны были найти способ контролировать вирус, чтобы он не мог заразить и убить ее саму.

Что же сделали осы? Во-первых, они кастрировали вирусы, лишив их возможности размножаться, поскольку в них попросту нет генов, играющих важную роль для создания новых вирусных частиц. Во-вторых, осы контролируют, где и когда производятся частицы одомашненного вируса. В-третьих, ключевые гены вируса фактически оказались полностью утерянными, поэтому вирусы не могут реплицировать собственную ДНК.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое старое семейство ос-паразитов: они откладывали яйца в живые организмы.