Как лунный багги поместился в посадочный модуль Apollo: конспирологи взволнованы (видео)

На поверхность поднялась новая теория заговора, связанная с полетом человека на Луну.

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Теории заговоров, связанные с высадкой человека на Луну, демонстрируют невероятную живучесть. Недавно конспирологи достали из "дальнего ящика" еще одну байку о полете человека на спутник Земли, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что с первой высадки человека на Луну прошло 55 лет, безумные теории заговора продолжают появляться. Обычно конспирологи строят свои теории вокруг первого полета на Луну, но некоторые предпочитают ставить под сомнения и последующие.

Приверженцы этой теории не могут понять, как лунный вездеход (LRV) или лунный багги мог поместиться внутри посадочного модуля Apollo. Именно эта теория заговора снова всплыла на поверхность.

Откуда нам, что NASA доставили на Луну лунный вездеход? Существует множество потрясающих кадров, где видно, как лунный багги мчится по поверхности Луны.

Даже если бы NASA запустило самый успешный в истории человечества "фейк", вряд ли бы это удалось скрыть от 400 тыс. человек, которые работали над лунной программой.

Суть заключается в том, что несмотря на ограниченное место в космических кораблях, NASA неплохо справляется с упаковкой вещей.

"Рама багги были изготовлена из сварных трубок из алюминиевого сплава 2219 и трехосного шасси, которое было закреплено на шарнирах в центре, чтобы его можно было сложить и повесить в отсеке Лунного модуля 1. У багги было два складных сиденья, которые были изготовлены из трубчатого алюминия с нейлоновыми лямками, а также алюминиевые панели пола", — говорят в NASA.

Напомним, конспирологи считают, что ЦЕРН во время солнечного затмения вызывали демона. Большой адронный коллайдер часто становится объектом обсуждения приверженцев теорий заговора из-за непонимания его работы.