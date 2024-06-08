Человеческие криптоземные существа: исследователи назвали тех, кто пилотирует НЛО

Новая теория исследователей предполагает, что среди нас живут остатки развитой древней человеческой цивилизации, которым удалось выжить.

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Инопланетяне, живущие среди нас и тайно пилотирующие НЛО или скрывающиеся под Землей — это звучит как сценарий научно-фантастического фильма. Однако на самом деле это содержание новой статьи ученых о существовании "криптоземных существ", пишет IFLScience.

В новой работе команда ученых из Гарвардской программы процветания человека и Технологического университета Монтаны утверждает, что на Земле, скрытно от человеческих глаз, обитают разумные криптоземные существа. Предполагается, что они живут под землей или в окрестностях нашей планеты, например, на Луне.

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Авторы исследования предполагают, что эти разумные криптоземные существа на самом деле могут быть ответственны за многие неопознанные воздушные явления, которые, как правило, приписывают межгалактическим пришельцам. Отметим, что работа ученых еще не была рецензирована и опубликована в качестве препринта.

Ученые также считают, что "человеческие криптоземные существа", потенциально могут являться пилотами НЛО. Предполагается, что они представляют собой остатки древней развитой человеческой цивилизации, которая в значительной степени была уничтожена давным-давно, например, в результате наводнения, но продолжила существовать в виде остатков.

Авторы статьи утверждают, что эти древние сверхлюди могут обитать в вулканах или глубоко под океаном Более того, команда утверждает, что остатки этой древней цивилизации, похоже, были разоблачены бывшей помощницей Альберта Эйнштейна, доктором Ширли Райт, утверждавшей, что ее и босса пригласили осмотреть "биологические сущности", извлеченные из предполагаемого НЛО в 1947 году. Почти 50 лет спустя Райт рассказала, что пилоты на самом деле были всего лишь людьми, но "в продвинутой форме". Райт также утверждала, что этот вид сверхлюдей все еще живет среди нас, но скрывается под поверхностью планеты.

Но даже это еще не все. В своей статье ученые также утверждают, что существует сразу несколько подтипов криптоземных существ. Например, это могут быть высокоразвитые приматы или рептилии, которые хранят свои летательные аппараты под вулканами. Исследователи утверждают, что вулкан Попокатепетль в центральной Мексике и гора Шаста в Калифорнии являются "очагами наблюдения НЛО", а потому были идентифицированы как возможные "места обитания" древних и умных существ.

В то же время сообщения военно-морского персонала о неопознанных подводных объектах, движущихся с невероятной скоростью, породили предположения, что некоторые из криптоземных существ на самом деле могут обитать на дне океана.

В своей работе авторы также цитируют заявления противоречивого астрофизика из Гарварда Ави Леба, который не участвовал в новом исследовании, но ранее утверждал, что Луна на самом деле может быть криптоземной базой и домом для множества существ и их космических кораблей. Впрочем, команда также утверждает, что пилоты большинства НЛО могут скрываться на виду и представляют собой инопланетян, овладевших искусством сливаться с людьми.

По общему признанию, все это довольно причудливые вещи, и большая часть обоснований этих утверждений исходит из источников, даже более сомнительных, чем Леб, включая подкастера Джо Рогана и верующих в затонувшее царство Атлантиды. Авторы новой работы признают многочисленные недостатки своих предположений, но настаивают, что это идею не стоит отвергать полностью. По словам авторов исследования, вероятность существования криптоземных существ сегодня составляет всего около 10%, однако это вовсе не невозможно.

Ранее Фокус писал о том, что на дне Балтийского моря нашли НЛО: корабль пришельцев или след ледникового периода.