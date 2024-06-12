Астронавты миссии SpaceX стали моложе в космосе: что выяснили ученые

Как показало исследование, четыре члена экипажа миссии Inspiration4, немного изменились во время пребывания в космосе.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что 4 участника миссии Inspiration4 компании SpaceX генетически помолодели за время пребывания в космосе. Но эффект длился недолго. Ученые пытаются понять, как космическая среда влияет на ДНК человека, пишет Space.

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Во время миссии Inspiration4, которая продолжалась 3 дня в сентябре 2021 года, впервые в космос отправились непрофессиональные астронавты. Члены экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX не только наслаждались захватывающими видами космоса, но еще и помогали ученым.

Хейли Арсено, главный медик миссии и имеющая степень ассистента врача, во время пребывания на орбите была занята тем, что брала образцы крови из пальцев и мазки кожи у себя и других участников миссии. После этого на Земле были проведены исследования. Они показали, что космическая среда оказывает быстродействующее глубокое воздействие на организм человека.

По слова авторов исследования, хотя участники миссии пробыли в космосе всего несколько дней, были замечены первые признаки воздействия космического полета на организм человека, включая изменения белков и изменения экспрессии генов.

Ученые обнаружили, что маркеры, указывающие на старение ДНК, уменьшаются в космосе, благодаря чему ДНК членов экипажа выглядит моложе и здоровее. Эти маркеры, известные как теломеры, представляют собой колпачки, защищающие хромосомы, которые, как известно, укорачиваются с возрастом, а также из-за факторов окружающей среды и стресса.

Но у участников Inspiration4 теломеры стали длиннее во время полета в космос. Ранее такое же наблюдали у астронавта NASA Скотта Келли, который провел на орбите целый год и это было неожиданно. Но увидеть такое явление у членов экипажа трехдневной миссии было еще более неожиданным, говорят ученые.

Экипаж Inspiration4 позирует для селфи в куполе корабля Crew Dragon на фоне Земли Фото: SpaceX

Ученые считают, что удлинение теломер вызвано защитной реакцией на воздействие космической среды. Предполагается, что это реакция организма на стресс, который таким образом делает все необходимое для усиления жизнеспособности тела человека.

Но есть одна проблема. Оказалось, что после возвращения из космоса у теломеры практически сразу стали короче и пока не ясно, что вызвало такое сокращение их размера.

Сокращение защитных теломер приводит к повреждению ДНК и делает людей восприимчивыми к ряду заболеваний, включая рак и болезни сердца. Но здоровое питание могут помочь теломерам восстановиться.

Исследование также показало, что женщины-члены экипажа Inspiration4 Хейли Арсено и Шан Проктор быстрее восстановились после космического полета. При этом большинство показателей их здоровья вернулись на тот же уровень, что был до полета, быстрее, чем у их коллег-мужчин Джареда Айзекмана и Кристофера Семброски. Ученые считают, что женские тела лучше приспособлены к стрессам космического полета.

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