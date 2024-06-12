У нашей Вселенной может быть двойник: там время идет вспять

Ученый выдвинул необычную теорию, призванную объяснить ускоряющееся расширение Вселенной.

Related video

Рабочая модель, которая объясняет Вселенную вокруг нас, состоит из четырех компонентов: обычно материи, холодной темной материи (CDM) и космологической постоянной, выведенной Альбертом Эйнштейном в 1917 году. Последний "ингредиент" напрямую связан с темной энергией, пишет Futurism.

Стандартная космологическая модель помогла объяснить, как темная энергия заставляет нашу Вселенную расширяться с постоянно растущей скоростью. Несмотря на то, что эта модель была создана несколько десятилетий назад, в ней все еще остаются некоторого рода загадки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во-первых, мы все еще не смогли наблюдать темную материю напрямую. Точная природа темной энергии, которая якобы составляет 68% Вселенной, также остается спорной.

Аспирант из Индийского технологического института Гандинагара Наман Кумар предложил новую модель, которая изящно обходит спорные моменты, исключая из уравнения темную энергию.

"Но за все приходится платить. Для того, чтобы теория сработала нам будет нужна анти-вселенная-партнер, где поток времени будет противоположно связан с нашей Вселенной", — говорит автор статьи.

Кумар далеко не первый, кто предполагает, что у нашей Вселенной есть зеркальный двойник, где время течет вспять. Еще в феврале другая команда ученых предположила, что темная материя, на которую приходится 27% Вселенной, находится в зеркальной Вселенной, в которой атомы никогда не формировались.

Конечно, теория Кумара, как и других ученых, пока остается всего лишь гипотезой относительно наблюдаемого расширения Вселенной.

Но по мере того, как научные инструменты совершенствуются, ученые постепенно приближаются к разгадке этой задачи. Иногда, лучшим решением является самое простое, например, перевернутый мир, где время течет вспять.

"Красота этой идеи заключается в ее простоте и естественности, что отличает ее от существующих объяснений", — подчеркивает Кумар.

Напомним, темная энергия меняет свои свойства по мере расширения Вселенной. Новое исследование дает представление о плотности загадочной силы, которая ускоряет расширение Вселенной.