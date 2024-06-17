Главный злодей Амазонии. Новый вид с "человеческими зубами" назвали в честь "ока Саурона" (фото)

Исследователи обнаружили совершенно новый вид пираний, которых назвали в честь главного злодея из "Властелина колец" — Саурона.

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Пираньи известны во всем мире своими острыми зубами и способностью обгладывать мясо жертвы с костей за считанные секунды. Однако не все они такие, на планете также существуют пираньи-вегетарианцы, отдающие предпочтение растительной диете. Один из новых видов пираний был обнаружен в реках Амазонии, пишет Science Alert.

Бразильские ученые официально описали и назвали новый вид пираний-вегетарианцев в честь главного злодея "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина — Саурона. Представители нового вида официально были названы Myloplus sauron. По словам исследователей, они остановились на таком названии из-за того, что новый вид имеет круглое тело и характерные оранжевые и черные отметины, напоминающие печально известный глаз Саурона.

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Отметим, что этот новый вид стал одним из двух, недавно названных учеными в рамках усилий по лучшему пониманию биоразнообразия рыб в Амазонке. Известно, что новый вид пираний имеет зубы, похожие на человеческие, что характерно для его растительной диеты.

Несмотря на то, что Myloplus sauron тесно связан с пираньями, он более известен как "паку" — общее название, используемое для пираний-вегетарианцев. Авторы исследования отмечают, что их основная задача состояла в том, чтобы пролить свет на амазонских пираний и их родственников, которых сложно отличить друг от друга, поскольку они меняют внешний вид в течение всей своей жизни.

Новый вид пираний назвали в честь Саурона из-за их внешнего вида Фото: Mark H. Sabaj

По словам ведущего автора исследования и старшего куратора, отвечающего за рыбу в Лондонском музее Руперта Коллинза, как только коллеги предложили название для нового виду, команда поняла, что оно идеально подходит. Ученые отмечают, что новый вид действительно похож на око Саурона, в особенности с красными плавниками и оранжевыми пятнами на теле.

Известно, что представители вида Myloplus sauron встречаются только в бассейне реки Шингу — бразильского притока Амазонки. Этот вид соседствует с более 600 видами рыб, в том числе и более 70 таких, что не встречаются больше нигде в мире.

К слову, ученые пришли к выводу, что около 43% рыб, обитающих в Амазонке, все еще остаются неизвестными науке и нам лишь предстоит их открыть.

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