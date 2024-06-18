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Технологии и наука

Претендент на премию Дарвина: мужчина тайком пробрался к самому опасному гейзеру на Земле (фото)

гейзер, йеллоустоунский гейзер
Фото: Shutterstock | Извержения пароходного гейзера непредсказуемы и могут достигать высоты 91 метр

21-летнего мужчину, приблизившегося к опасному гейзеру на 5 метров, оштрафовали и приговорили к тюремному заключению.

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21-летний Виктор Пишнюк из Вашингтона был приговорен к недельному тюремному заключению, крупному штрафу и двухлетнему запрету на посещение Йеллоустонского национального парка за поступок, достойный премии Дарвина. В середине апреля молодой человек с компанией посетил парк, а затем пересек забор на набережной возле гейзера и несмотря на все запреты приблизился к нему на расстояние 5-6 метров, пишет IFLScience.

Впоследствии посетитель парка был задержан сотрудником правоохранительных органов и доставлен в участок. По словам самого Пишнюка, он не желал нарушать местные правила, а лишь хотел сфотографироваться с самым известным пароходным гейзером в мире. Однако проблема заключается в том, что молодого человека не остановили таблички, предупреждающие, что проход запрещен, впрочем, как и метровый забор, отделяющий пешеходную зону от опасной.

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Отметим, что пароходный гейзер считается самым опасным в мире, а также самым высоким на планете. Известно, что его крупные извержения непредсказуемы и могут выбрасывать горячую воду на высоту более 91 метра в воздух. После извержения наступает фаза пара, которая может длиться в течение нескольких дней. Эксперты также предупреждают, что активная фаза гейзера фактически может оставить автомобили на стоянке заваленными обломками.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в этом районе парка также относительно слабый слой грунта. Простыми словами, все вокруг этого места буквально кричит, что сходить с пешеходной тропы не безопасно.

По словам исполняющего обязанности прокурора США Эрика Хейманна, вторжение в закрытые термальные зоны Йеллоустонского национального парка невероятно опасно и наносит вред природным ресурсам. В результате, в подобных случаях, когда у правоохранительных органов есть все необходимые доказательства того, что человек осознанно проигнорировал все предупредительные знаки, федеральные прокуроры будут требовать серьезных наказаний.

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Пишнюк, которого видно как далекая фигура слева вверху, был пойман с поличным
Фото: NPS

Суд состоялся в начале июня в результате чего Пишнюка обязали выплатить штраф в размере 1500 долларов и 50 долларов в качестве гонораров, а также запретили вход на территорию парка в течение двух лет. Кроме того, судья приговорила правонарушителя к семи суткам ареста. По словам судьи, столь суровое наказание обосновано тем, что свидетелем действий Пишнюка стали другие люди, которые могли повторить его "подвиг". Таким образом суровое наказание было принято в качестве предупреждения для всех посетителей парка.

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