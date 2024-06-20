Вдохновились детскими игрушками: ученые создали кирпичи для строительства базы на Луне (фото)

"Космические кирпичи" Европейского космического агентства будут выставлены в некоторых магазинах Lego по всему миру.

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Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) вдохновившись элементами знаменитого конструктора Lego, создали свои "космические кирпичи" для создания будущих баз на Луне, пишет Space.

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В ЕКА активно работают над проектированием баз и инфраструктуры на Луне, которые будут созданы в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis). Ученые использовали детали конструкторов Lego в качестве модели, и с помощью 3D-принтеров создали похожие "кирпичи" из метеоритного материала и полимера.

По слова представителей ЕКА, возникала идея создать из космического материала "кирпичи" похожие на детали конструкторов, чтобы можно было провести проверку различных методов строительства на Луне. В результате получились крепкие строительные блоки, которые к тому же смогут увидеть люди в некоторых магазинах Lego по всему миру с 24 июня в течение трех месяцев.

В результате получились крепкие строительные блоки, которые к тому же смогут увидеть люди в некоторых магазинах Lego по всему миру с 24 июня в течение трех месяцев Фото: ESA

Ученые считают, что для строительства баз и инфраструктуры на Луне можно использовать лунный реголит, то есть слой породы и пыли, который покрывает поверхность спутника.

На Земле очень мало настоящего лунного реголита, который доставили астронавты программы "Аполлон" более 50 лет назад, а также китайской миссией "Чанъэ-5" в конце 2020 года. Кстати, еще немного реголита, но с обратной стороны Луны, 25 июня доставит на Землю миссия "Чанъэ-6". Как уже писал Фокус, появилась фотография посадочного модуля на Луне, который собрал эти образцы, сделанная орбитальным аппаратом NASA.

Чтобы заменить лунный реголит при создании своих "космических кирпичей" ученые из ЕКА использовали пыль, взятую из метеорита, которому 4,5 млн лет. Этот метеорит обнаружили на Земле 24 года назад. К материалу камня добавили полилактид, то есть биоразлагаемый полимер и имитацию лунного реголита. После этого смесь использовали для создания "кирпичей" на 3D-принтерах.

Чтобы заменить лунный реголит при создании своих "космических кирпичей" ученые из ЕКА использовали пыль, взятую из метеорита, которому 4,5 млн лет Фото: ESA

ЕКА заключило соглашение с NASA на реализацию лунной программы "Артемида", цель которой состоит в возвращении человека на Луну впервые со времен программы "Аполлон". Последний раз астронавты побывали на Луне в конце 1972 года.

ЕКА в рамках партнерства с американцами, а также космические агентства Канады, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов, будут строить первую орбитальную станцию возле Луны под названием Gateway.

Также Фокус писал о том, что треть галактик во Вселенной – это калька Млечного Пути. Астрономы смогли выяснить, когда на самом деле сформировались спиральные галактики.