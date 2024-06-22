"Лох-несское чудовище" реально: вытягивает шею в 30 раз больше тела за считанные секунды (фото)

Исследователи обнаружили организм, способный мгновенно "вырастить" огромную шею и наконец-то поняли, как ему это удается.

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Десятилетиями ученые пытаются обнаружить Лох-несское чудовище и понять, что это такое. Похоже, им наконец-то это удалось, по крайней мере, ученые обнаружили крохотный организм, способный за считанные секунды увеличивать собственную шею в 30 раз в сравнении с размерами тела, что делает его похожим на легендарное Лох-несское чудовище, пишет Live Science.

Речь идет об одноклеточном организме Lacrymaria olor, размер которого составляет всего около 40 микрометров. Этот микроб имеет овальную форму тела с небольшим выступом на конце и отличается любопытным способом охоты.

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Ученые Элиотт Флаум и Ману Пракаш из Стэнфордского университета наконец-то смогли пролить свет, на то, как он охотится. Когда организм чувствует поблизости пищу, он буквально за несколько секунд вытягивает свою шею, делая ее примерно в 30 раз больше длины своего тела. Таким образом ему удается заполучить добычу, даже если она находится далеко. Такой стиль охоты делает Lacrymaria olor похожим на Лох-несское чудовище.

Долгое время от ученых ускользало то, как организму удается проделывать этот трюк без огромных растягивающих сил, разрывающих его клеточную мембрану. Но теперь ученые подозревают, что организм, вероятно, хранит где-то лишнюю длину этого питательного аппарата и способен быстро ее извлекать.

Микроб способен в считанные секунды вытянуть шею в 30 раз больше размеров тела Фото: Flickr

Авторы исследования обнаружили, что клеточная мембрана и внутренняя структура одноклеточного организма на самом деле сложены, как оригами, а потому их можно легко собирать и разбирать снова и снова. Это также означает, что силы, действующие на мембрану, и затраты энергии чрезвычайно малы, что позволяет им вытягивать шею около 20 000 раз за всю свою жизнь без каких-либо повреждений.

Команда обнаружила, что линии сгиба мембраны имеют сложную изогнутую геометрию, что позволяет ей разворачиваться в цилиндр и увеличиваться в 30 раз в сравнении с размерами тела. Эксперименты также показали, что под сложенной мембраной находится сеть спирально намотанных трубок, сгибающихся вместе с мембраной, которые помогают организму в упорядоченном складывании и раскладывании невероятно огромной шеи.

Предполагается, что принцип, по которому работает шея одноклеточного организма, аналогичен принципам оригами Ешимура, где цилиндр состоит из сетки сложенных ромбов, а потому способен стягиваться и растягиваться.

И все же, нечто в охоте микроба все еще остается удивительным для ученых: когда объекты микрометрового размера движутся навстречу в воде, создается сила отталкивания, а потому увеличивающаяся шея должна была бы заставить добычу уноситься прочь. Однако этого не происходит и ученые до сих пор не понимают почему.

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