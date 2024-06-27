Реликвия возрастом 1500 лет: австрийские археологи нашли пикс из слоновой кости (фото)

Во всем мире известно около 40 подобных сундучков из слоновой кости, а последний из них обнаружили во время раскопок около 100 лет назад.

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Австрийские археологи нашли христианскую шкатулку-реликварий из слоновой кости, которой, по оценкам, около 1500 лет. Ее обнаружили в Иршене, городе на юге Австрии, в раннехристианской церкви, пишет Arkeonews.

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С лета 2016 года археологи из Инсбрука ведут раскопки древнего поселения на вершине холма на юге Австрии. Два года назад они обнаружили скрытый христианский реликварий в ранее неизвестной церкви. Этот реликварий содержал старинную шкатулку из слоновой кости, украшенную христианскими символами.

Фото: University of Innsbruck

4 августа 2022 года команда во главе с археологом Джеральдом Грабхерром нашла артефакт в раннехристианской церкви на юге Австрии. Реликвию, размером примерно 20 на 30 сантиметров, обнаружили под алтарем в боковой часовне.

Хотя артефакт потерял целостность, исследователи идентифицировали обломки как часть круглого контейнера, известного как "пикс", изготовленного из слоновой кости и причудливо украшенного христианскими мотивами. В отличие от типичных реликвариев, которые часто забирают, когда церковь покидают, этот пикс оставили.

Это первый такой пикс, найденный во время раскопок в Австрии. Джеральд Грабхерр отметил, что во всем мире известно около 40 подобных сундучков из слоновой кости, а последняя находка во время раскопок произошла около 100 лет назад. Большинство пиксов либо хранятся в соборных сокровищах, либо выставлены в музеях.

Изначально археологи предполагали, что в реликвии могли содержаться также мощи святого. Однако расположение фрагментов указывало на то, что пикс уже был разбит в поздней античности и был похоронен в алтаре. Несмотря на фрагментарность, пикс считался священным из-за контакта с реликвией.

На одном конце пикса изображена фигура у подножия горы, с рукой, простирающейся с неба и что-то держащей между руками человека. Эта сцена идентифицируется как передача законов Моисею на горе Синай из Ветхого Завета. Также изображены другие библейские фигуры, в частности человек на колеснице, запряженной двумя лошадьми, символизирующий вознесение Христа — уникальное и ранее неизвестное изображение.

Слоновая кость, хранящаяся под землей, впитывает влагу, становится мягкой и склонной к повреждениям. Чтобы предотвратить усадку и появление трещин, необходима была тщательная и длительная сушка. Ульрике Тёхтерле, руководитель реставрационной мастерской в Инсбруке, рассказала о вызовах, связанных с высокой влажностью, которая представляла риск образования конденсата и плесени.

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В течение последних двух лет фрагменты из слоновой кости консервировали для научного анализа. Хотя более крупные частицы слишком деформированы, чтобы восстановить пикс до его оригинального состояния, исследователи работают над 3D-реконструкцией.

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