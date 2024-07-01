Исследователи обнаружили необычное сочетание двух древних языков на одном артефакте (фото)
Исследователи отметили, что эта находка имеет решающее значение для понимания эволюции письменности на Аравийском полуострове.
Недавно стало известно об удивительной находке в деревне Алькан, расположенной в регионе Табук в Саудовской Аравии. Археологи обнаружили редкую двуязычную надпись, которая проливает свет на историческое сосуществование древних систем письма, пишет Arkeonews.
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Надпись, которую нашли во время исследований, является уникальным сочетанием самудского письма и древнего арабского языка. Она состоит из двух строк на самудском языке и одной строки на древнем арабском.
Самудский язык, южносемитский язык, родственный арабскому, известен из доисламских надписей в регионах Аравийской пустыни и Синая. Обычно они датируются периодом между IV веком до н. э. и III или IV веком н. э., но стиль иероглифов на этом артефакте позволяет предположить, что он датируется V веком н. э.
Самуд — это древнее племя или объединенные племена в доисламской Аравии, которое проживало на территории северо-западной части Аравийского полуострова между концом VIII века до н. э. и V веком н. э. Само царство Самуд считается первым царством на полуострове, как свидетельствуют ассирийские и римские источники.
Вполне возможно, что самудами называли себя несколько не связанных между собой групп, которые могли разговаривать на древнем арабском языке. Однако они не связаны с самудской письменностью — общим термином для обозначения малоизученных письменных систем Древней Аравии.
Самудические надписи относятся к южно-семитскому языку, родственному арабскому, — самудическому языку. Этот язык является древним североаравийским диалектом, известным из доисламских надписей, высеченных на камнях в регионах между Аравийской пустыней и Синаем. Самудская письменность считается вариантом южноаравийской письменности.
Исследователи отметили, что эта находка имеет решающее значение для понимания эволюции письменности на Аравийском полуострове. Она дает новые представления о древних знаниях и использовании самудического письма.
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