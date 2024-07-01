Исследователи обнаружили необычное сочетание двух древних языков на одном артефакте (фото)

Исследователи отметили, что эта находка имеет решающее значение для понимания эволюции письменности на Аравийском полуострове.

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Недавно стало известно об удивительной находке в деревне Алькан, расположенной в регионе Табук в Саудовской Аравии. Археологи обнаружили редкую двуязычную надпись, которая проливает свет на историческое сосуществование древних систем письма, пишет Arkeonews.

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Надпись, которую нашли во время исследований, является уникальным сочетанием самудского письма и древнего арабского языка. Она состоит из двух строк на самудском языке и одной строки на древнем арабском.

Самудский язык, южносемитский язык, родственный арабскому, известен из доисламских надписей в регионах Аравийской пустыни и Синая. Обычно они датируются периодом между IV веком до н. э. и III или IV веком н. э., но стиль иероглифов на этом артефакте позволяет предположить, что он датируется V веком н. э.

Фото: Saudi Heritage Commission

Самуд — это древнее племя или объединенные племена в доисламской Аравии, которое проживало на территории северо-западной части Аравийского полуострова между концом VIII века до н. э. и V веком н. э. Само царство Самуд считается первым царством на полуострове, как свидетельствуют ассирийские и римские источники.

Вполне возможно, что самудами называли себя несколько не связанных между собой групп, которые могли разговаривать на древнем арабском языке. Однако они не связаны с самудской письменностью — общим термином для обозначения малоизученных письменных систем Древней Аравии.

Самудические надписи относятся к южно-семитскому языку, родственному арабскому, — самудическому языку. Этот язык является древним североаравийским диалектом, известным из доисламских надписей, высеченных на камнях в регионах между Аравийской пустыней и Синаем. Самудская письменность считается вариантом южноаравийской письменности.

Исследователи отметили, что эта находка имеет решающее значение для понимания эволюции письменности на Аравийском полуострове. Она дает новые представления о древних знаниях и использовании самудического письма.

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