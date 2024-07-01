Обнаружили галло-римское святилище: археологи рассказали о раскопках в Ренне (фото)

Во время исследований ученые нашли остатки древнеримского города, включая святилище и большие частные резиденции. Хотя этот район пришел в упадок в конце III века, некоторые дома сохранились до IV.

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Во время недавних археологических раскопок в старом районе Отель Дье в Ренне, Франция, исследователи обнаружили остатки древнеримского города. Раскопки начались в 2022 году под больницей XIX века, и теперь, спустя два года, археологи рассказали о структуре города и повседневной жизни его римских жителей, пишет Arkeonews.

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Район отеля Дье претерпел значительные изменения со времени основания города. В I веке здесь проложили первые дороги после масштабных раскопок и насыпей.

Постепенно район заполнился жилыми и коммерческими зданиями с низкими фундаментами и деревянными столбами. Первым использованием каменной кладки ученые считают возведение большого святилища с внутренним двором, которое заменило более раннюю деревянную постройку. В этот период также появляются каменные дома, магазины и склады.

Фото: Cyril Cornillot, Inrap

Святилище, датированное III веком нашей эры, обнаружили во время раскопок сакральной площади, включая северную стену, окружавшую внутренний двор. На северном участке этой стены, которая простирается более чем на 100 метров, нашли по меньшей мере один храм.

На юге археологи наткнулись на улицу, которая была частью религиозного комплекса. Предполагают, что это святилище могло быть общественным святилищем редонов, галльской группы, столицей которой считался древний Кондат, ныне известный как Ренн.

В третьем веке в городе также существовал район с величественными частными резиденциями. Одна из выдающихся резиденций включала большую гостиную, которая, возможно, использовалась для развлечений клиентов или гостей, и имела пол с подогревом. Теплый воздух нагнетался в воздушное пространство под полом, передавая тепло через колонны.

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Однако в конце третьего века район пришел в упадок. Общественное святилище разобрали, а его камни, вероятно, использовали при строительстве каструма в 270-280 годах.

Домус, находившийся рядом, разобрали, чтобы открыть карьер для добычи аллювиальных песков. Несмотря на эти изменения, некоторые дома оставались заселенными до IV века, о чем свидетельствуют найденные артефакты.

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