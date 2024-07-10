Первая жертва повышения уровня моря на Земле: один редкий вид бесследно исчез (фото)

Исследователи обнаружили первую жертву повышения уровня моря — этот вид был открыт всего чуть более 30 лет назад.

Related video

Климатический кризис больше не является чем-то, чем человечество пугают в будущем — он уже здесь. В результате мир столкнулся с невероятной жарой — последние 13 месяцев планета планомерно устанавливает все новые температурные рекорды, а сезон ураганов достиг небывалого уровня экстрима — уже в начале сезона на мир обрушился рекордный смертоносный ураган, пишет Science Alert.

Теперь ученые заявили о первой жертве из-за повышения уровня моря — один вид полностью исчез из США, несмотря на то, что мы открыли его всего несколько десятилетий назад. Исследования показывают, что во Флориде вымер редкий древесный кактус Ки-Ларго (Pilosocereus millspaughii), который признали первым видом, исчезнувшим из-за повышения уровня моря в США.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что ареал редкого кактуса был ограничен одной небольшой популяцией на Флорида-Кис — архипелаге у южной оконечности штата. Впервые этот вид был обнаружен и описан учеными в 1992 году и с тех пор исследователи периодически отслеживали его.

Увы, последние результаты наблюдений указывают на то, что он исчез. Причиной вымирания редкого вида кактусов стало вторжение соленой воды, вызванное повышением уровня моря, эрозия почвы из-за штормов и приливов, а также травоядность млекопитающих. Ученые считают, что все эти факторы оказали значительное давление на и без того уязвимую популяцию.

Еще в 2021 году этот вид считался процветающим: в изолированном мангровом лесу насчитывалось около 150 стеблей. Однако за последние три года их количество резко сократилось до 6 хрупких, борющихся за выживание фрагментов. Исследователи переместили их за пределы участка, пытаясь спасти целый вид.

По словам ведущего автора исследования и директора по региональной охране тропического ботанического сада Фэрчайлд Дженнифер Поссли, к сожалению, древовидный кактус Ки-Ларго стал "первой ласточкой" и своеобразным индикатором того, как другие низменные растения отреагируют на изменение климата в будущем.

Древовидный кактус Ки-Ларго может достигать впечатляющих высот Фото: Florida Museum

Отметим, что редкие кактусы Ки-Ларго все еще можно встретить разбросанными на островах Карибского бассейна, в том числе на северной Кубе и в некоторых районах Багамских островов.

Эти растения могут достигать высоты более 6 метров и имеют кремовые цветы с чесночным ароматом, которые блестят в лунном свете, привлекая летучих мышей-опылителей. Их ярко-красные и фиолетовые плоды также очень привлекательны для птиц и млекопитающих.

Увы, результаты нового исследования показывают, что изменение климата и закипание планеты, вызванные деятельностью человека, приводит к тому, что вода из тающих ледниковых щитов попадает в мировые океаны. Чем больше воды попадает в океан, тем сильнее повышается уровень моря, в особенности в условиях жары, когда более теплые воды расширяются. Оба этих фактора фактически способствуют повышению моря и вымиранию отдельных видов.

Ранее Фокус писал о том, что уровень моря поднялся в 2 раза выше, чем предполагалось: что подкосило Мировой океан.