Загадка Вселенной: возникают ли в космосе новые галактики или это уже невозможно

Если говорить о том, появляются ли во Вселенной новые галактики, то можно сказать одновременно и да, и нет.

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Считается, что все галактики являются очень старыми. Например, возраст Млечного Пути оценивается в 13,6 млрд лет, то есть наша галактика возникла через 200 млн лет после рождения Вселенной. Но астрономам с помощью космического телескопа Уэбб удалось увидеть даже самые первые галактики в космосе в момент их формирования. Но рождаются ли новые галактики сегодня? Этот интересный вопрос, на который можно ответить и да, и нет, пишет Space.

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Галактиками являются большие скопления звезд, межзвездного газа и темной материи. Галактики имеют разную форму и размеры и обычно расстояние между ними составляет в среднем 1 млн световых лет. Иногда галактики находятся в галактических скоплениях, иногда отдельно. При этом одни галактики находятся ближе друг другу, а другие – дальше. При этом известно, что крупные галактики поглощают более мелких соседей.

Как появились галактики?

Галактики возникли в ранней Вселенной в результате постепенного процесса, который начался еще в первую секунду после Большого взрыва. В это время возникли крошечные участки материи, которые имели большую плотность, чем окружающий космос. Затем они росли в течение сотен миллионов лет. Сначала эти участки были скоплениями темной материи, но затем притянули к себе и обычную материю. Так возникли протогалактики, которые поглощали все больше газа, росли и стали теми галактики, которые мы видим сегодня.

Исходя из этого можно сказать, что сейчас никаких новых галактик во Вселенной не появляется. Ведь первоначальные сгустки темной материи уже никогда не возникнут, как это было сразу после Большого взрыва. В современной Вселенной больше нет протогалактик и больше нет газовых облаков, которые могли бы создать новую галактику.

Возраст Млечного Пути оценивается в 13,6 млрд лет, то есть наша галактика возникла через 200 млн лет после рождения Вселенной Фото: NASA

Начало галактики можно определить по-другому

Но это лишь один из способов определить начало галактики. В качестве начала жизни галактики можно считать также появление первых звезд. То есть существует разница между просто галактикой и той, которая заселена звездами.

Если говорить о процессе появления новых звезд, то он является непрерывным и продолжается даже в современной Вселенной. В последние годы астрономы достигли детального понимания меры, называемой функцией звездных масс. Она показывает, сколько звезд загорается в каждой галактике или сколько массы звезд находится в каждой галактике в разные эпохи во Вселенной.

Если говорить о том, появляются ли во Вселенной новые галактики, то можно сказать одновременно и да, и нет Фото: NASA

Звезды занимают лишь крошечный процент массы галактики, а остальную массу занимает темная материя и межзвездный газ. Но звезды делают галактику такой, какая она есть, и их гораздо легче наблюдать, чем любой другой компонент галактики.

Астрономы недавно обнаружили, что функция масс звезд растет по всем направлениям. Это означает, что маленьких галактик, средних галактик и больших галактик стало больше, чем было миллиарды лет назад.

Новые маленькие галактики возникают не в результате появления протогалактик. Это уже существующие скопления материи, в которых только начинается процесс появления новых звезд. С другой стороны, более крупные галактики развиваются в основном за счет слияния с меньшими галактиками.

Исходя из этого можно сказать, что новые галактики продолжают появляться, поскольку в них загораются звезды. Хотя этот процесс не очень эффективен. Большая часть газа внутри галактики никогда не превратится в звезды, и это может продолжаться в течение очень длительных периодов времени.

Процесс не будет длиться вечно

Тем не менее астрономы считают, что новые звезды не будут появляться вечно. Проблема в том, что Вселенная не только расширяется, но и делает это с ускорением благодаря темной энергии.

По мере того, как Вселенная стареет, материи становится все труднее и труднее объединяться, чтобы создать новые галактики и стимулировать процесс появления новых звезд.

На самом деле пик звездообразования прошел миллиарды лет назад. Хотя новые галактики продолжают загораться новыми звездами, скорость их появления замедляется. С каждым годом появляется все меньше и меньше новых галактик.

Считается, что еще несколько сотен миллиардов лет будут возникать новые звезды, а затем этот процесс постепенно закончится.

Как уже писал Фокус, физики считают, что во Вселенной могут существовать объекты, которые перемещаются со сверхсветовой скоростью и при этом они согласуются со специальной теорией относительности Эйнштейна.