Привычка родом из детства. Комфортная для жизни температура зависит от того, в каком доме вы росли

Результаты нового исследования показывают, что наши взаимоотношения с кондиционером во многом зависят от нашего детства.

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Климатический кризис, нависший над планетой, привел к тому, что на мир обрушилась новая невероятная волна тепла — в результате большинство регионов по всему миру столкнулись с невыносимой жарой. Каждый из нас по-разному справляется с невыносимой жарой, но новое исследование показывает, что наши взаимоотношения с кондиционером и вентилятором, на самом деле, во много зависят от нашего детства, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые обнаружили, что несмотря на то, что отопление и охлаждение составляют значительную часть большинства счетов, наши отношения с температурой в доме во многом зависят от того, как действовали наши родители.

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По словам исследователя организационного поведения Дриджона Груда из Университета Мейнута в Ирландии и организационного психолога из Университета Мэриленда Пола Хангеса, люди, выросшие в более теплых домах, как правило, поддерживают более высокие температуры в своих нынешних домах. Ученые считают, что это является доказательством того, что ранняя тепловая среда оказывает длительное влияние на наш температурные предпочтения в более позднем возрасте.

Новое исследование было сосредоточено на домохозяйствах США. Статистика показывает, что на долю энергии в жилых домах приходится около 21% общего потребления энергии в стране, а более половины от этого объема приходится на отопление и охлаждение домов.

Несмотря на то, что половина всех домохозяйств в США днем пустеет, опросы показывают, что многие продолжают оставлять обогреватели и кондиционеры включенными, даже когда дома никого нет. Предыдущие исследования показывают, что лишь около 42% населения страны используют термостаты таким образом, чтобы экономить.

Увы, такое поведение, как показывает исследования, не только увеличивает количество потребляемой энергии, но соответственно и увеличивает счета. Теперь новое исследование обнаружило, что наше поведение с кондиционерами и отоплением на самом деле может зависеть от того, в какой среде мы провели детство.

В общей сложности в исследовании приняли участие более 2000 реципиентов, которых попросили рассказать о средних зимних и летних настройках в их доме в детстве и сейчас. Реципиентов также попросили оценить эмоциональную связь с сообществом.

Результаты показывают, что те, кто вырос в более теплых домах, предпочитали поддерживать подобную температуру и в своих нынешних домохозяйствах. Любопытно, что эта тенденция сохранялась, независимо от расы, образования, доходов и географии.

По словам Груда и Хангеса, детские привычки действительно могут глубоко укорениться и их чрезвычайно сложно изменить, однако это не значит, что они вовсе не подаются нам. Результаты исследования показали, что люди, переехавшие в более прохладные регионы и поддерживающие более высокую эмоциональную связь с сообществом, как правило, поддерживали более низкие температуры, чем те, кто не чувствовал этой связи.

Авторы исследования признают, результаты их работы основаны на самоотчетах, а потому не могут гарантировать, что реципиенты были честны. Кроме того, настройка термостата может не отражать фактическую температуру в доме, которую, особенно в старых, менее изолированных домах, сложно контролировать.

В будущем ученые планируют продолжить работу, чтобы улучшить ограничения и изучить дополнительные культурные факторы, которые также могут влиять на наши отношения с температурой в доме.

Ранее Фокус писал о том, что на мир обрушатся экстремально смертоносные волны жары.