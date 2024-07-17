Туристы десятки лет оставляли граффити на сверхважном артефакте в Храме Гроба Господня (фото)

Артефакт, который веками считался утраченным, случайно обнаружили в Храме Гроба Господня. Однако не все так гладко: десятками лет туристы оставляли на нем граффити, не имея представления, что перед ними.

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Археологи обнаружили важный исторический артефакт в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль. Это место издавна было центром христианского паломничества и почитания, пишет Heritage Daily.

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При изучении интерьера церкви исследователи из Австрийской академии наук (ÖAW) и Управления древностей Израиля (IAA) сделали удивительное открытие. В одном из задних коридоров церкви нашли каменную плиту, ранее незамеченную и покрытую граффити туристов.

Когда ее перевернули, оказалось, что это — старинный артефакт. Во время более детального исследования эту плиту идентифицировали как давно утраченный алтарь крестоносцев Средневековья, специально освященный в 1149 году.

Фото: Amit Re’em – Israel Antiquities Authority

Считалось, что этот алтарь, описанный в паломнических отчетах XVI-XVIII веков, уничтожил пожар 1808 года, который повредил большую часть романской структуры церкви. Обнаружение этого алтаря, украшенного уникальной техникой косматеск, которой владели гильдии ремесленников в папском Риме, предлагает новое понимание исторических связей между Римом и христианским Иерусалимским королевством.

Техника косматески заключалась в использовании небольшого количества драгоценного мрамора для создания сложных геометрических узоров и орнаментов. Этот метод позволял создавать богатую отделку с ограниченными ресурсами, используя мраморные обломки. Мастерство алтаря свидетельствует о том, что он был заказан с одобрения Папы Римского, что указывает на важность церкви в христианском мире.

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Открытие этого алтаря не только демонстрирует средневековые художественные практики, но и подчеркивает длительные исторические и культурные связи в истории христианства. Это открытие обогащает наше понимание прошлого Храма Гроба Господня и его роли в более широком нарративе христианского наследия.

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