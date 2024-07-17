Целомудренные хранительницы огня: почему жриц богини Весты могли похоронить заживо (фото)

В Древнем Риме существовала отдельная каста жриц, которые присматривали за священным огнем богини Весты. Несмотря на многочисленные привилегии и власть, их положение считалось крайне уязвимым, поскольку их могли казнить по подозрению в "нечистоте".

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В Древнем Риме весталки имели значительную власть и престиж, занимаясь священным огнем Весты. Однако они сталкивались с суровыми последствиями, в частности захоронение заживо, если они нарушали свои обеты целомудрия, пишет The Conversation.

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Весталки составляли религиозную коллегию из шести женщин, посвятивших тридцать лет служению Весте, богине домашнего очага. После окончания служения они могли выйти замуж, хотя многие из них решали этого не делать.

Эти жрицы жили в Атриуме Вест в пределах Римского форума, где они поддерживали священный огонь Весты, символ богини и домашнего очага Рима. Культ Весты, установленный в VIII веке до н. э. Нумой Помпилием, был неотъемлемой частью римской религиозной жизни вплоть до его отмены в 394 году н. э. императором Феодосием I.

Фото: Википедия

Весталки играли решающую роль в различных ритуалах, в частности в приготовлении мола-сальсы — выпечки из муки и соли для жертвоприношений, а также участвовали в сельскохозяйственных праздниках. Их преданность своим обязанностям олицетворяла целомудрие, которое обеспечивалось отбором девушек в возрасте от шести до десяти лет. Они должны были соответствовать строгим физическим и умственным критериям. Эти кандидатки, избранные Сенатом и Верховным Понтификом, проходили церемонию посвящения и убирались из семей, чтобы жить как весталки.

Весталки имели значительные привилегии. Эти женщины пользовались правами, которые обычно имели мужчины из высшего света, в частности гарантированный доход, возможность владеть собственностью и право давать показания в судебных делах. Они также могли помиловать заключенных и охранять завещания выдающихся политических деятелей.

Несмотря на такой высокий статус, их власть была шаткой, поскольку полностью зависела от их целомудрия. Если их целомудрие ставилось под сомнение, это могло привести к суровым наказаниям, вплоть до смерти.

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