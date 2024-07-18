Ситуация на орбите: NASA и SpaceX собираются уничтожить МКС, как и когда это произойдет

Международная космическая станция работает уже более 25 лет и некоторые ее сегменты постепенно выходят из строя. Это значит, что скоро эксплуатация станции будет завершена.

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В прошлом месяце NASA и SpaceX договорились о том, что компания Илона Маска создаст специальный космический корабль, который поможет спустить Международную космическую станцию в атмосферу Земли. Сумма контракта составляет почти 850 млн долларов. Предполагается, что станция сгорит в атмосфере, а то, что от нее останется упадет в Тихий океан. План по уничтожению МКС предполагает, что она будет спущена ее нынешней орбиты в начале 2031 года. На сегодняшний день МКС является самым большим сооружением, когда-либо построенным за пределами Земли, пишет Phys.

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Почему нужно уничтожить МКС?

Орбитальная станция стареет и некоторые ее сегменты выходят из строя и это главная причина. Строительство МКС началось в 1998 году, а уже в 2000 году туда прибыли первые астронавты. Напоминаем, что МКС является продуктом сотрудничества США, России, Японии, Канады и стран Европы.

Согласно заявлениям NASA, астронавты на МКС смогут жить и работать до 2030 года, а к тому времени на орбите должны появиться космические станции Международная космическая станции, созданные частными компаниями. NASA планирует арендовать часть пространства этих станций, чтобы тратить больше денег на освоение Луны и подготовку к высадке человека на Марс.

Почему нельзя просто разобрать МКС в космосе?

В NASA рассматривали вариант того, что МКС можно разобрать по частям на орбите и доставить эти сегменты на Землю. Также было предложение позволить частным компания использовать части МКС при создании своих орбитальных станций. Но эти варианты были отброшены.

МКС никогда не предназначалась для разборки на орбите, и подобные усилия, как показали расчеты, буду стоить очень дорого. К тому же, разборкой станции должны заниматься астронавты, а это очень рискованно.

МКС никогда не предназначалась для разборки на орбите, и подобные усилия, как показали расчеты, буду стоить очень дорого Фото: NASA

С другой стороны, нет такого огромного космического корабля, который мог бы спустить части станции на Землю. Было также предложение использовать существующие космические корабли для того, чтобы поднять МКС на более высокую орбиту, но этот вариант был отброшен из-за большой угрозы создания большого количества космического мусора.

Как уже писал Фокус, бывший глава NASA считает, что МКС все же нужно не уничтожать, а спасать и для этого есть свои аргументы.

Как будет происходить процесс спуска МКС с орбиты?

Космические корабли, которые доставляют астронавтов и грузы на МКС, периодически ускоряют космическую станцию, чтобы она оставалась на орбите высотой примерно 420 км. В противном случае она будет продолжать опускаться все ниже и ниже, пока не упадет на Землю без контроля.

NASA планирует использовать космический корабль компании SpaceX, чтобы контролируемо опустить МКС над южной частью Тихого океана. Ожидается, что не вся станция сгорит в атмосфере и некоторые ее обломки упадут в океан.

Какой космический корабль спустит МКС с орбиты?

В компании SpaceX пока планируют использовать свой существующий корабль Dragon, но модернизированный. Согласно плану, корабль оснастят 46 двигателями и на его борту будет находится 16 тонн топлива. Корабль должен состыковаться с МКС, включить свои двигатели на полную мощность и начать спуск станции.

В компании SpaceX пока планируют использовать свой существующий корабль Dragon, но модернизированный. Согласно плану, корабль оснастят 46 двигателями и на его борту будет находится 16 тонн топлива Фото: SpaceX

Космический корабль прибудет на МКС примерно за 1 – 1,5 года до планируемого уничтожения станции. За полгода до закрытия МКС ее покинут астронавты. Планируется, что станция будет спущена на орбиту высотой 220 км, а затем начнется медленное погружения в атмосферу Земли. За 4 дня станция должна быть полностью уничтожена.

Раньше такое уже происходило?

Первая и единственная национальная космическая станция США Skylab работала с 1973 по 1979 год на орбите. После этого она была спущена с орбиты и сгорела в атмосфере, а ее обломки упали в Тихом океане. В 2001 году после 15 лет работы таким же образом Россия уничтожила еще советскую орбитальную станцию "Мир".

Как уже писал Фокус, обнаружена планета с самой необычной рекордной орбитой. Обнаруженная планета вращается вокруг звезды не так, как должна и при этом ее орбита очень вытянутая.