Нашли на дне озера: исследователи обнаружили уникальные памятники Древнего Египта под водохранилищем

На дне озера Насер в Египте археологи обнаружили древние резьбы, которым тысячи лет. Эти изображения были вырезаны на скалах островов Филы и Кносс, которые затонули после возведения плотины.

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Под водами озера Насер в Египте исследователи нашли коллекцию древних резных изображений, что открывает новые страницы богатой истории Египта. Это озеро на юге Египта образовалось между 1960 и 1970 годами в результате строительства Асуанской высотной плотины, пишет Heritage Daily.

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Озеро Насер, занимающее площадь 5 250 квадратных километров, представляло угрозу для многих древнеегипетских памятников и памятников в момент своего создания. В ответ на это была начата международная кампания во главе с ЮНЕСКО по спасению и перемещению этих объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Эта инициатива стала известна как Международная кампания по спасению памятников Нубии.

Недавно исследование, проведенное археологами из Министерства туризма и древностей в сотрудничестве с Университетом Поля Валери в Монпелье, обнаружило затопленные росписи, резьбу и миниатюры. На этих артефактах изображены такие выдающиеся фигуры, как Аменхотеп III, Тутмос IV, Псамтик II и Априс.

Резьбу обнаружили в скальных образованиях вокруг островов Филы и Кносс, которые ушли под воду после создания озера Насер. Перед затоплением храмовый комплекс Филы был перенесен на остров Агилкия, чтобы спасти его от поднятия воды.

В заявлении Министерства туризма и древностей отмечается использование современных археологических методов для идентификации и документирования этих резных изображений. Доктор Ислам Салим отметил, что сейчас команда создает 3D-модели резьбы, готовит их к научной публикации, а также способствует их защите и сохранению.

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Открытие этих древних резьб не только углубляет наше понимание исторического ландшафта Египта, но и демонстрирует важность сохранения культурного наследия. Эта постоянная работа гарантирует, что будущие поколения смогут продолжать исследовать и ценить богатую историю, заключенную в этих затопленных сокровищах.

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