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Технологии и наука

Выкопали гигантскую долину для защиты города: ученые раскрыли тайну столицы Иудейского царства

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Фото: Eliyahu Yanai, Eric Marmur, and Meir Ganon

Во время раскопок в Иерусалиме, археологи сделали открытие, которое изменило представление о ландшафте Города Давида. Ученые узнали, что для защиты города иудеи выкопали ров длиной не менее 70 метров.

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Археологи обнаружили в Иерусалиме массивный ров, который когда-то отделял Город Давида от Храмовой горы. Открытие сделали во время раскопок в Национальном парке "Иерусалимские стены", где ученые наткнулись на широкий канал глубиной до 9 метров и шириной до 30 метров, пишет Heritage Daily.

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Ров появился еще во времена, когда Иерусалим был столицей Иудейского царства. В этот период он служил барьером между южным жилым районом и верхним городом, где находился дворец и храм.

Израильское управление древностей (IAA) описало строительство рва как монументальное усилие, направленное на изменение природного ландшафта, чтобы продемонстрировать власть правителей Иерусалима.

Иерусалим, ландшафт, долина, ров, район, город, Первый Храм, Иудейское царство, скала, склон, город Давида, открытия, археологи, археология, история, строительство Fullscreen
Фото: Eliyahu Yanai, Eric Marmur, and Meir Ganon

Профессор Юваль Гадот из Тель-Авивского университета отметил, что это открытие заставило пересмотреть предыдущие отчеты о раскопках британского археолога Кэтлин Кеньон, которая работала в Городе Давида в течение 1960-х годов.

Кеньон заметила естественный скальный склон, что она ошибочно приняла за долину, а теперь стало понятно, что он является частью рва, который простирается на запад. Соединение этих участков образует непрерывный ров, простирающийся по меньшей мере на 70 метров с запада на восток.

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Хотя точный период, когда создали ров, остается неопределенным, значительная строительная деятельность в Иерусалиме датируется средним бронзовым веком, около 3800 лет назад. Доктор Ифта Шалев из IAA предполагает, что если ров действительно был вырыт в эту эпоху, то он был предназначен для защиты города с севера, единственного уязвимого места Города Давида.

Несмотря на это, подтверждено, что ров использовали в период Первого Храма и Иудейского царства в IX веке до н. э. Он обеспечивал четкое разделение между жилыми и верхними районами города.

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