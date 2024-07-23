Выкопали гигантскую долину для защиты города: ученые раскрыли тайну столицы Иудейского царства

Во время раскопок в Иерусалиме, археологи сделали открытие, которое изменило представление о ландшафте Города Давида. Ученые узнали, что для защиты города иудеи выкопали ров длиной не менее 70 метров.

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Археологи обнаружили в Иерусалиме массивный ров, который когда-то отделял Город Давида от Храмовой горы. Открытие сделали во время раскопок в Национальном парке "Иерусалимские стены", где ученые наткнулись на широкий канал глубиной до 9 метров и шириной до 30 метров, пишет Heritage Daily.

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Ров появился еще во времена, когда Иерусалим был столицей Иудейского царства. В этот период он служил барьером между южным жилым районом и верхним городом, где находился дворец и храм.

Израильское управление древностей (IAA) описало строительство рва как монументальное усилие, направленное на изменение природного ландшафта, чтобы продемонстрировать власть правителей Иерусалима.

Фото: Eliyahu Yanai, Eric Marmur, and Meir Ganon

Профессор Юваль Гадот из Тель-Авивского университета отметил, что это открытие заставило пересмотреть предыдущие отчеты о раскопках британского археолога Кэтлин Кеньон, которая работала в Городе Давида в течение 1960-х годов.

Кеньон заметила естественный скальный склон, что она ошибочно приняла за долину, а теперь стало понятно, что он является частью рва, который простирается на запад. Соединение этих участков образует непрерывный ров, простирающийся по меньшей мере на 70 метров с запада на восток.

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Хотя точный период, когда создали ров, остается неопределенным, значительная строительная деятельность в Иерусалиме датируется средним бронзовым веком, около 3800 лет назад. Доктор Ифта Шалев из IAA предполагает, что если ров действительно был вырыт в эту эпоху, то он был предназначен для защиты города с севера, единственного уязвимого места Города Давида.

Несмотря на это, подтверждено, что ров использовали в период Первого Храма и Иудейского царства в IX веке до н. э. Он обеспечивал четкое разделение между жилыми и верхними районами города.

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