Жара, как и 125 тысяч лет назад: на Земле зафиксирован самый жаркий день

Новый рекорд температуры был установлен на следующий день после еще одного рекорда.

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По данным Европейской службы по изменению климата, понедельник, 22 июля стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. Перед этим обладателем такого рекорда признали воскресенье, 21 июля. Ученые говорят, что сейчас на Земле также жарко, как и 125 тысяч лет назад, пишет Phys.

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Новые спутниковые данные показали, что в понедельник, 22 июля, была зафиксирована самая высокая средняя температур на Земле начиная с 1940 года. Спутники зафиксировали температуру на уровне 17,15 градусов Цельсия.

Предыдущие спутниковые данные показали, что самым жарким днем за всю историю наблюдений стало воскресенье, 22 июля, когда была зафиксирована средняя температурная Земле на уровне 17,09 градусов Цельсия.

Предыдущая рекордная средняя температура на Земле была зафиксирована 6 июля 2023 года – 17,08 градусов Цельсия. До этого самый жаркий день был в 2016 году, когда средняя температура составляла 16,8 градусов Цельсия.

Ученые считают, что несмотря на то, что 2023 года считается самым жарким за всю историю наблюдений, этот год может стать еще жарче. Беспроцентная глобальная жара на Земле фиксируется в течение последних 13 месяцев. Поэтому ученые считают, что можно ожидать новых температурных рекордов.

По словам ученых, сейчас на Земле так же жарко, как и 125 000 лет назад. Такое повышение средней глобальной температуры связано с изменением климата, которое вызвано деятельностью человека.

Ученые, используя архивные данные о средней температуре на Земле, а также данные, полученные на основании изучения годичных колец деревьев и ледяных кернов, взятых в ледниках, предполагают, что дни в июле с рекордной жарой могут быть самыми жаркими за сотню тысяч лет. Хотя полной уверенности в этом нет.

По словам ученых, уровень глобальной температуры соответствует прогнозам, которые показывают, что будет, если люди не откажутся от ископаемого топлива. По мнению ученых, без антропогенного изменения климата новые температурные рекорды не могли бы возникать с такой скоростью, как это происходит за последние насколько лет.

Повышение средней температуры на Земле приводит к более длительным, сильным и частым экстремальным погодным явлениям, таким как волны тепла. Из-за этого в разных регионах планета фиксируется невероятно высокая среднесуточная температура. Выбросы парниковых газов, удерживающих тепло, продолжают расти, несмотря на международные усилия по переходу на экологически чистую энергию.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили "новое Эль-Ниньо" там, где его быть не должно — новый фактор может объяснить экстремальные температуры на Земле.

Напоминаем, что ученые предупредили, что геоинженерия не решит проблему изменения климата, а создаст больше проблем, чем считалось ранее, как уже писал Фокус.