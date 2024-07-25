Телескопу Чандра 25 лет: NASA показало захватывающие снимки невидимой Вселенной (фото)

Ученые десятилетиями использовали рентгеновские лучи, чтобы раскрыть невидимые тайны космоса.

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Самой лучшей обсерваторией, которая может наблюдать за Вселенной в рентгеновских лучах, является космический телескоп Чандра. Он же 25 лет делает потрясающие снимки космоса и за это время провел 25 тысяч наблюдений. NASA показало некоторые из самых известных фотографий, сделанных телескопом Чандра, которые позволили сделать открытия о невидимой рентгеновской Вселенной, пишет ScienceAlert.

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Телескоп Чандра отправился в космос 23 июля 1999 года на борту шаттла "Колумбия". Это был самый тяжелый груз, который когда-либо нес шаттл NASA.

Рентгеновские лучи находятся за пределами видимого диапазона света, но они часто указывают на очень важные особенности и события в космосе. Рентгеновские лучи особенно ценны для астрономов, поскольку они часто исходят от очень горячих объектов или событий, создающих много энергии. Например, это остатки сверхновых или горячая материя, кружащаяся вокруг черной дыры.

Редкий тип звезды Вольфа-Райе – яркая массивная звезда, переживающая непродолжительную фазу своей эволюции. Фиолетовые точки — это звезды, обнаруженные с помощью телескопа Чандра Фото: NASA

Телескоп Чандра часто раскрывает новые детали, которые не могут увидеть другие телескопы. На снимке ниже сочетаются данные космических телескопов Уэбба и Чандра, где показано скопление газа и пыли под названием "Столпы Творения". Эта структура находится в туманности Орел на расстоянии 7000 световых лет от нас и в ней рождаются новые звезды. С помощью телескопа Чандра астрономы обнаружили огромное количество новорожденных ярких звезд, которые сияют в рентгеновских лучах.

На снимке сочетаются данные космических телескопов Уэбба и Чандра, где показано скопление газа и пыли под названием "Столпы Творения". Фото: NASA

На снимке галактики М74 видны ярко-фиолетовые пятна. Это объекты, излучающие рентгеновские лучи, которые идентифицировал телескоп Чандра.

На снимке галактики М74 видны ярко-фиолетовые пятна. Это объекты, излучающие рентгеновские лучи, которые идентифицировал телескоп Чандра Фото: NASA

Именно с помощью рентгеновского зрения телескопа астрономы выяснили, что во Вселенной существует огромное количество черных дыр. Среди других знаковых достижений телескопа Чандра является первое в истории прямое доказательство существования темной материи. Также телескоп впервые напрямую обнаружил столкновение нейтронных звезд, которые создает гравитационные волны или пульсации в пространстве-времени.

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики Центавр А выбрасывает в космос огромную струю частиц. Именно телескоп Чандра показал эту струю, а также темно-синий пузырь, окружающий галактику Фото: NASA

Телескоп Чандра также обнаружил рентгеновское излучение полярного сияния Юпитера. Полярное сияние вызвано заряженными частицами Солнца, которые создают аналогичный земному эффект в полярных регионах других планет. На снимке также видны облака рентгеновского излучения, окружающие газовый гигант.

Телескоп Чандра также обнаружил рентгеновское излучение полярного сияния Юпитера Фото: NASA

Астрономы с помощью данных телескопа смогли обнаружить вероятную причину появления загадочной структуры под названием "Зеленый монстр" внутри остатка сверхновой Кассиопея А. Данные выявили связь между "Зеленым монстром" и ударной волной, вырвавшейся из звезды, когда она взорвалась. Ученые считают, что структура была создана, когда ударная волна врезалась в метрию, окружающую звезду.

Астрономы с помощью данных телескопа смогли обнаружить вероятную причину появления загадочной структуры под названием "Зеленый монстр" внутри остатка сверхновой Кассиопея А Фото: NASA

С помощью телескопа Чандра астрономы смогли более тщательно изучить центр Млечного Пути. В частности, недавно в этом году была обнаружена струя газа, выходящая из окрестностей сверхмассивной черной дыры Стрелец А*. Также телескоп сделал фотографию этой черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Благодаря этим данным астрономы выяснили, что черная дыра вращается очень быстро и сжимает пространство-время вокруг придавая ему необычную форму.

С помощью телескопа Чандра астрономы смогли более тщательно изучить центр Млечного Пути Фото: NASA

Возможно, в ближайшие годы рентгеновская обсерватория Чандра закончит свою работу. У NASA в бюджете предусмотрено значительное сокращение финансирования на поддержку работы телескопа до конца десятилетия. Возможно, в 2029 году телескоп будет выведен из эксплуатации.

Черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: NASA

В общей сложности за 25 лет работы телескоп Чандра провел примерно 25 000 наблюдений за космосом. Таким образом обсерватория является одной из самых продуктивных среди телескопов NASA.

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