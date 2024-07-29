Вечная мерзлота скрывает метановые "кухни": могут взорваться в любой момент, оставив лишь кратеры

Исследователи опасаются, что накопление метана в этих "системах", может привести к массовым взрывам, образовав множество гигантских воронок.

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Таинственные "морозные холмы", или "метановые кухни", как их еще называют ученые, разбросаны по всей Сибири. Порой они лопаются и взрываются, в результате чего в вечной мерзлоте образуются гигантские воронки, пишет Live Science.

В новом исследовании команда ученых из Университета Осло, похоже, обнаружила нечто, способное объяснить, почему странные ледяные холмы порой извергаются. Отметим, что морозные холмы — области вечной мерзлоты, выпирающие на поверхности планеты, когда жидкости скапливаются под поверхностью.

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Теперь ученые считают, что к этому выпиранию могут привести две различные "системы": открытого и закрытого типа. В открытой системе вода и газ накапливаются под вечной мерзлотой, а затем перемещаются и просачиваются на поверхность через трещины. В то же время в закрытой системе вода и газ попадают в ловушку в виде кармана, который раздувается, оказывая все большее давление на вечную мерзлоту.

Ранее ученые утверждали, что перемещение природного газа между коренной породой и вышележащей вечной мерзлотой приводит к таянию последней снизу. В результате таяния в вечной мерзлоте образуются карманы, где может скапливаться жидкости, однако они не полностью изолированы от газа под ними или с поверхности. По мере поступления газа карманы растут, что приводит к большему таянию и повышению давления, что и заставляет землю разбухать.

По словам профессора наук об окружающей среде в Университете Осло в Норвегии Хельге Хеллеванга, газ в вечной мерзлоте в основном представлен термогенным метаном, который, вероятно, непрерывно образуется как побочный продукт при нагревании органического вещества. Исследователи называют эти системы "кухней", поскольку там постоянно происходит нечто похожее на готовку, в результате чего образуется газ.

Однако, несмотря на различия между открытыми и закрытыми системами, нет ничего, что могло бы помешать одной из них трансформироваться в другую по мере развития вечной мерзлоты. По словам профессора Хеллеванга, они с коллегами считают, что открытой системе, вероятно, необходимо будет закрыться, прежде чем она сможет сформировать кратер.

Авторы исследования отмечают, что все еще не уверены, как именно газ накапливается и образует ледяные холмы, однако им известно, что эти "кухни" могут спонтанно открывать и закрывать огромные кратеры в вечной мерзлоте.

Некоторые исследователи предположили, что ледяные холмы могут "взрываться", образуя кратеры. Но профессор Хеллеванг считает, то, что происходит на самом деле больше похоже на извержение, так как очень сложно "поджечь газ при температуре ниже нуля".

Ранее Фокус писал о новой угрозе: нечто запертое в вечной мерзлоте может вырваться из "ледяной тюрьмы".