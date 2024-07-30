Ветром прическу не испортит: ученые рассказали об особенностях погоды на Луне

Исследователи ответили на интересный вопрос о том, есть ли ветер на спутнике Земли.

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На Луне атмосфера очень тонкая, она в 100 раз менее плотная чем на Земле, но тем не менее ее смогли измерить. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли имеющейся на Луне атмосферы, чтобы там был ветер, пишет IFLScience.

По меркам Земли лунная атмосфера больше похожа на вакуум. В подобной средне находятся спутники на низкой околоземной орбите. И как можно предположить, в таком месте не стоит ждать дуновение ветерка. По словам ученых, колебания в столь тонкой атмосфере могут происходить, но их крайне сложно назвать ветром.

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Но на Луне происходит другой интересный процесс – перенос воды. Известно, что поверхность Луны достаточно сухая, но в ее полярных кратерах имеется водяной лед, а также в почве по всей поверхности содержатся молекулы воды. С наступлением лунного дня, вода выделяется из почвы.

Такое явление известно как распыление, во время которого газы покидают лунную почву, формируя ту самую тонкую атмосферу на спутнике. Поверхность бомбардируют микрометеориты, солнечный ветер и солнечный свет и газы выходят из почвы.

Большая часть такого газа теряется в космосе, но его часть возвращается обратно в почву. Определенно это можно назвать движением, но все еще не очень похожим на ветер.

Но в далеком прошлом Луны все могло быть иначе. Спутник переживал вулканические периоды, а камни из миссии "Аполлон" показали, что в один из таких периодов (3-4 млрд лет назад) у Луны была толстая атмосфера. Она составляла примерно одну пятидесятую часть сегодняшней атмосферы Земли. Более плотная атмосфера на Луне просуществовала 70 млн лет. На той древней Луне наверняка был ветер, а возможно, даже жидкая вода на ее поверхности.

Но без магнитного поля Луна растеряла все свои сокровища. Ветер на Луне – это воспоминание из далекого прошлого. Ее вода застряла в сухой неровной почве или на дне кратеров, которые никогда не видели солнечного света с тех пор, как они образовались.

Напомним, впервые изучен ветер, исходящий от других звезд. Ученые впервые провели прямые измерения звездного ветра, исходящего от трех звезд, похожих на Солнце.