Что может пойти не так: ученые хотят отправить ИИ на важные переговоры с инопланетянами

Исследователи говорят, что посланиям человечества в космос нужно добавить интерактивности.

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Новая идея ученых заключается в том, чтобы отправить инопланетянам ИИ, который поможет им общаться с человечеством, пишет Futurism.

По мнению исследователей, занимающихся поиском внеземного разума (SETI), специально разработанный ИИ поможет нам найти общий язык с инопланетянами. Так, астроном Института SETI Фрэнч Марчис и исследователь NASA Игнасио Лопес-Франсуа занимаются созданием версии ИИ, которую называют "посланиями внеземному разуму" или METI.

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На самом деле люди занимаются отправкой METI с тех самых пор, как впервые начали летать в космос. С начала 1960-х годов земляне начали отправлять в космос разные сообщения, начиная от музыки, научных формул и азбуки Морзе до карт в надежде услышать ответ. До сих пор все подобные попытки остаются тщетными.

Марчис и Лопес-Франсуа считают, что наши попытки должны быть усовершенствованы и это можно сделать только путем внедрения чего-то интерактивного. Здесь на помощь может прийти большая языковая модель ИИ (LLM). Ученые считают, что эту модель нужно отправить в космос, чтобы она смогла говорить за нас всех.

"Инопланетяне могли бы выучить один из наших языков и задать волнующие их вопросы LLM, которая даст репрезентативные для человечества ответы", — говорят ученые.

На данный момент были найдены сотни миллионов пригодных для жизни экзопланет в Млечном Пути, поэтому ученые считают, что "в некоторых их этих миров могут обитать технологические цивилизации, которыми было бы любопытно встретиться с нами".

Более того, исследователи считают, что нынешние LLM вполне подходят для таких задач, в частности модели с открытым исходным кодом, созданные Meta и Mistral. Они могут быть настроены достаточно точно, чтобы выступать в роли человеческих эмиссаров.

После создания такого LLM, его можно сжать с помощью процесса называемого "квантирование". Этот набор данных можно отправить в космос разными способами, правда, придется еще поработать над технологическими препятствиями, чтобы сделать передачу LLM максимально быстрой.

"Отправляя тщательно подобранные большие языковые модели в космос, мы откроем дверь для беспрецедентного обмена информацией с внеземными разумами. Это также гарантирует, что наше наследство сохранится, даже если само человечество исчезнет", — подытожили исследователи.

Напомним, ученые выдвинули новую теорию о том, почему инопланетяне не вышли на контакт с Землей. Американский астроном считает, что самые яркие извержения во Вселенной являются причиной того, что мы до сих пор не нашли инопланетян.